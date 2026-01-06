رد فعل مصطفى محمد لعدم الاعتماد عليه أساسيا أمام بنين بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر لمباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره البنيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر.

وانتشرت عدة أنباء من داخل معسكر منتخب مصر، عن أن اللاعب أعرب عن غضبه عقب انتهاء مباراة بنين خاصة وأنه تم الدفع به قبيل صافرة النهاية بدقيقتين فقط.

وكشف مصدر داخل منتخب مصر، بأنه لاشك من غضب مصطفى محمد لعدم إشراكه في بداية اللقاء ولكن اللاعب التزم الصمت تماما على المباراة على عكس ما يقال.

وأكد المصدر أن مصطفى محمد رفض حتى الحديث من زملائه بشأن عدم إشراكه في المباراة أساسيا، وفضل الصمت التام وعدم لوم حسام حسن أو أي فرد من الجهاز الفني على عدم الاعتماد عليه.

ويواجه منتخب مصر أزمة أخرى وهو عدم اعتماد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على رأس حربة صريح رغم احتياج تشكيلة الفراعنة إلى هذا المركز.

ويتجاهل حسام حسن الاعتماد نهائيا على مصطفى محمد المهاجم الوحيد المنتخب، فعلى الرغم من عدم تقديم عمر مرموش وإبراهيم عادل المردود الجيد في هذا المركز، إلا أن حسام حسن مازال يحتفظ بمصطفى محمد على دكة البدلاء وتم الدفع به قبيل صافرة نهاية مباراة بنين بدقيقتين رغم الحاجة الماسة لاشراكه مبكرا.

تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم أفريقيا

بالفوز على بنين تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب الفراعنة المقبلة في دور ربع نهائي الكان، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في نسخة واحدة بكأس أمم أفريقيا، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.