بعد التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في ورطة.. انتهاء مشوار محمد حمدي في الكان.. شكوك حول مشاركة تريزيجيه.. تصريحات صلاح تثير الجدل.. وهذه رسالة الرئيس السيسي للاعبين

نجح منتخب مصر، في التأهل للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1 وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

انتهاء مشوار محمد حمدي مع المنتخب وورطة لحسام حسن

فيما أعلن محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها محمد حمدي، ظهير أيسر المنتخب، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بنين في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وبالتالي ينتهي مشوار اللاعب المتميز في البطولة القارية الحالية؛ إذ من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني فقدان المنتخب لأحد أهم ركائزه الأساسية في الجبهة اليسرى، قبل معركة ربع النهائي المرتقبة.

وتضع الإصابة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في مأزق تكتيكي؛ إذ سيعتمد بشكل كامل على أحمد فتوح، لتعويض غياب حمدي، وسط محاولات لتجهيز البدائل المناسبة لهذا المركز.

فيما أثبتت الاشعة إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجاري تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة.

تصريحات مثيرة لمحمد صلاح

جاءت تصريحات محمد صلاح قائد منتخب مصر عقب مباراة بنين، لتثير الجدل بشدة، والتي تحدث بها لمراسل قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تصريحات محمد صلاح لم تنقل بالشكل الصحيح واتحاد الكرة يرد

ما ترجمته قناة بي إن سبورت لم يكن مكتملًا، وجاء كالتالي: قال صلاح في تصريحاته ردًّا على سؤال حول موقف منتخب مصر من المنافسة على اللقب: "كل ما أستطيع قوله إننا نلعب بفريق أغلبه من عناصر الدوري المصري وهذا ما يمكنني أن أقوله".

بينما جاء رد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، كالتالي: “لا أعتقد أننا مرشحين للتويج باللقب، لدينا لاعبين صغار وأغلبهم يلعبون في الدوري المحلي، نحن فقط نقاتل من أجل بلدنا وسنرى إلى أين يمكن أن نصل، وكل منا يفعل أفضل ما لديه”.

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

ويلتقي منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا مع الفائز من مباراة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو، والتي ستقام اليوم الثلاثاء.

وستقام مباراة الفراعنة في ربع النهائي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

وزير الرياضة ينقل رسالة السيسي للاعبين وجهاز منتخب مصر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسفير المصري بالمغرب أحمد نهاد، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأمين حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، واللاعبين، وذلك عقب فوز الفراعنة على بنين بنتيجة 3 / 1، والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب.

وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة للاعبي وجهاز منتخب مصر

فيما نقل وزير الشباب والرياضة، في كلمته مع الجهاز الفني واللاعبين، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه للرياضة ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب وزير الرياضة عن سعادته بالفوز والتأهل إلى دور الثمانية بأمم أفريقيا، وقدم الشكر للجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول، معبرًا عن فرحة الشعب المصري بالتأهل والنتيجة، ومؤكدًا اهتمام الدولة بالرياضة والمنتخب، وتحديدًا كرة القدم، التي تُعد المتنفس الأول للجماهير، مشيرًا إلى أنه ينتظر الكثير من الجيل الحالي لتحقيق أفضل الإنجازات.

كلمة هاني أبو ريدة للاعبي وجهاز منتخب مصر

ومن جانبه، أكد المهندس هاني أبوريدة أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة، وأن الجيل الحالي يضم لاعبين كبارًا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، متمنيًا الشفاء العاجل لمحمد حمدي، لاعب المنتخب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه أحد اللاعبين المميزين، وأن اتحاد الكرة لن يتأخر في تقديم كل الدعم له خلال الفترة المقبلة.

أهداف مباراة مصر ضد بنين

وكان الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين انتهى بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو.

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية تصل على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 123 ينجح محمد صلاح في خطف الهدف الثالث لمنتخب مصر من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفراعنة.

