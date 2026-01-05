الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة وأبو ريدة ولاعبو المنتخب يطمئنون علي محمد حمدي

هاني أبو ريدة وأشرف
هاني أبو ريدة وأشرف صبحي، فيتو
حرص وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب واللاعبون علي الاطمئنان علي محمد حمدي عقب وصول الفريق لفندق الإقامة بعد انتهاء مباراة بنين وفوز الفراعنة ٣/١ والتأهل لدور الثمانية.

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بقطع في الرباط  الصليبي الأمامي للركبة.

منتخب مصر يتخطى بنين بثلاثية

إنتهت مباراة منتخب مصر أمام بنين بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري. 

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

محمد حمدي، فيتو
محمد حمدي، فيتو

إنتهاء الوقت الأصلي بين مصر وبنين بالتعادل 1-1

وكان الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر وبنين انتهى بهدف لكل منهما، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث تقدم منتخب مصر في الدقيقة 69 عن طريق مروان عطية ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو.

ثم نجح ياسر إبراهيم في تسجيل هدف مصر الثاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول بضربة رأس رائعة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مروان عطية تصل على رأس ياسر إبراهيم الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الثاني ينجح محمد صلاح في خطف الهدف الثالث لمنتخب مصر من هجمة مرتدة لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفراعنة.

