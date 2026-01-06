الثلاثاء 06 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو


 يستعد منتخب مصر لمباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره البنيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي  أقيم على ملعب أدرار،  ضمن مواجهات دور الستة عشر.

تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم أفريقيا 

 بهذا الفوز تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو  المقرر إقامتها اليوم  الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

موعد مباراة منتخب مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا 

 تقام مباراة منتخب الفراعنة المقبلة في دور ربع نهائي الكان، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

 

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر 

 

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في نسخة واحدة بكأس أمم أفريقيا، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 

1- المغربي إبراهيم دياز (4 أهداف)

2- المصري محمد صلاح (3 أهداف)

3- المغربي أيوب الكعبي (3 أهداف)

4- المالي لاسين سينايوكو (3 أهداف)

5- الجزائري رياض محرز (3 أهداف)

 

الجريدة الرسمية