تحديد موقف تريزيجيه من مباراة ربع نهائي أمم أفريقيا خلال 48 ساعة

يجري محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، أشعة جديدة اليوم الثلاثاء، لتحديد مدة غيابه ومدى إصابته التي تعرض لها خلال مباراة الفراعنة أمام بنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وأثبتت الأشعة إصابة محمود تريزيجيه، بتمزق في أربطة الكاحل.

وتدور الشكوك حول مشاركة تريزيجيه في المباراة القادمة لمنتخب مصر بدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد مصدر داخل منتخب مصر أن موقف تريزيجيه من المشاركة في المباراة القادمة سيتحدد خلال 48 ساعة.

منتخب مصر يضرب بنين بثلاثية

وكانت مباراة منتخب مصر أمام بنين انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ 16.

مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

فيما تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة قوية تجمع منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا بين منتخبين من غرب القارة، يسعيان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

