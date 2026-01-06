اتحاد الكرة يسعى لإنهاء تأشيرة سفر محمد حمدي للعلاج في ألمانيا

18 حجم الخط

يسعى اتحاد الكرة لإنهاء تأشيرة سفر محمد حمدي لاعب منتخب مصر إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي، بعد التأكد من إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة الفراعنة أمام بنين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وتعتبر إصابة محمد حمدي ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة الدور ربع النهائي في أمم إفريقيا 2025، كونه يمثل أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة في البطولة.

منتخب مصر يضرب بنين بثلاثية

انتهت مباراة منتخب مصر أمام بنين بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ 16.

فيما تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة قوية تجمع منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا بين منتخبين من غرب القارة، يسعيان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

