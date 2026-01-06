الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يسعى لإنهاء تأشيرة سفر محمد حمدي للعلاج في ألمانيا

محمد حمدي،فيتو
محمد حمدي،فيتو
18 حجم الخط

يسعى اتحاد الكرة لإنهاء تأشيرة سفر محمد حمدي لاعب منتخب مصر إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي، بعد التأكد من إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة الفراعنة أمام بنين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وتعتبر إصابة محمد حمدي ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة الدور ربع النهائي في أمم إفريقيا 2025، كونه يمثل أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة في البطولة.

منتخب مصر يضرب بنين بثلاثية

انتهت مباراة منتخب مصر أمام بنين بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ 16.

فيما تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة قوية تجمع منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا بين منتخبين من غرب القارة، يسعيان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر أمام بنين منتخب بنين محمد حمدي لاعب منتخب مصر مباراة منتخب مصر أمام بنين مباراة منتخب مصر مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو كوت ديفوار بطولة أمم إفريقيا 2025 أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو بأمم إفريقيا

موعد مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا

بعد التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في ورطة.. انتهاء مشوار محمد حمدي في الكان.. شكوك حول مشاركة تريزيجيه.. تصريحات صلاح تثير الجدل.. وهذه رسالة الرئيس السيسي للاعبين

الاتحاد السكندري يسعى لمواصلة صحوته أمام زد بكأس عاصمة مصر

إنبي يواجه سيراميكا في ختام الجولة الخامسة بكأس عاصمة مصر

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يصطدم بالكونغو الديمقراطية في دور الـ 16

بوركينا فاسو في مواجهة صعبة أمام كوت ديفوار بأمم أفريقيا

طموحات الجونة تصطدم ببتروجت للحفاظ على صدارة المجموعة بكأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية