موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة قوية تجمع منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا بين منتخبين من غرب القارة، يسعيان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بمعنويات مرتفعة، في إطار سعيه لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على اللقب، بعد أن تصدّر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين مهمين على موزمبيق والجابون، إلى جانب تعادل ثمين مع الكاميرون، أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وأظهر المنتخب الإيفواري خلال مباريات الدور الأول شخصية قوية، وتنظيمًا فنيًا مميزًا تحت قيادة مدربه، حيث تمكن لاعبوه من فرض أسلوبهم الهجومي والدفاعي على معظم المباريات، معتمدين على سرعة لاعبي الوسط والهجوم لتنويع خيارات الهجوم وخلق الفرص.

في المقابل، يطمح منتخب بوركينا فاسو إلى تحقيق المفاجأة وتجاوز عقبة الأفيال.

منتخب بوركينا فاسو أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على السودان وغينيا الاستوائية وخسارته الوحيدة أمام الجزائر.

بوركينا فاسو يعتمد على صلابة دفاعية جيدة، مع قدرات هجومية مرتفعة لدى نجومه الشباب، الذين يسعون لترك بصمة واضحة في هذه البطولة، وإظهار أن منتخبهم قادر على منافسة الكبار.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل تقارب المستوى والطموح المشترك لدى المنتخبين، حيث لا مجال للتعويض في مباريات خروج المغلوب، ما يزيد من إثارة وصعوبة المواجهة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في دور الـ 8 لبطولة أمم إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.