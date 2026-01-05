حقيقة إصابة مصطفى محمد واستبعاده من مباراة بنين بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن إصابة مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، وشكوك حول مشاركته أمام بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.

وأكدت مصادر داخل منتخب مصر أن مصطفى محمد سليم ولا يعاني من أي إصابة وسيكون متواجدا أساسيا مع الفراعنة حال استقرار حسام حسن على مشاركته أمام بنين.

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين نظيره منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

منتخب بنين، فيتو

