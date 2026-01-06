إنبي يواجه سيراميكا في ختام الجولة الخامسة بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يلتقي فريق إنبى نظيره سيراميكا، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر.

موعد مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بكأس عاصمة مصر.

ترتيب إنبى وسيراميكا بكأس عاصمة مصر

يدخل إنبى المباراة في المركز الثالث بمجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 3 نقاط.

حكام مباراة إنبى وسيراميكا بكأس عاصمة مصر

ويدير مباراة إنبي و سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر تحكيميًِا صبحي العمراوي حكم ساحة، ويعاونه عمر فتحي مساعدًا أول، محمد القاضي مساعدًا ثانيًا، محمد عبدالعليم حكمًا رابعًا، أحمد جابر حكم فيديو، عمرو السيد حكم مساعد فيديو.

21 فريقا فى كأس عاصمة مصر



وتضم بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتسهيل المنافسة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد المادى لها.

