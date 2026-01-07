حسام حسن يفاضل بين هذا الثنائي للمشاركة بجانب مروان عطية أمام كوت ديفوار

18 حجم الخط

يعكف الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب كوت ديفوار، منافس مصر في مباراة الدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025.

واستقر حسام حسن على أكثر من 80% من التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، التي ينوي الدفع بها أمام الأفيال في اللقاء المحدد له يوم السبت المقبل، باستثناء ثنائي الارتكاز الدفاعي في وسط ملعب الفراعنة، حيث حجز مروان عطية مكانه في التشكيلة الأساسية كأحد محوري الارتكاز في خط الوسط، فيما يفاضل حسام حسن بين الثنائي محمد شحاتة وإمام عاشور، للمشاركة كمحور ارتكاز ثاني إلى جانب مروان عطية.

أما حمدي فتحي فسيلعب أساسيا أمام كوت ديفوار في مركزه الذي شارك فيه في مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا وبنين، كليبرو خلف قلبي الدفاع، وربما يشارك كليبرو لثنائي لوسط الدفاعي.

لا عقوبات من كاف ضد حسام حسن

فيما، أكد مصدر داخل منتخب مصر أنه بعد مراجعة الفيديو المنتشر عقب المباراة، تبين أن حسام حسن احتفل مع الجماهير عقب هدف محمد صلاح الثالث وحسم الفوز دون أي خروج عن النص أو إشارات أو إيحاءات تعرضه لشبح العقوبات.

وأضاف المصدر أن العميد حرص على توجيه الشكر بنفسه للجماهير المغربية في أكثر من مؤتمر صحفي على مساندتهم ودعمهم المستمر لـمنتخب مصر منذ المباراة الأولى في البطولة واحترامه وتقديره لهم، وهو ما ينفي أي خروج عن النص من جانب حسام حسن، كما يزيد من علامات الاستفهام حول أنباء توقيع عقوبات عليه في هذا التوقيت الذي يستعد فيه المنتخب لمواجهة قوية أمام كوت ديفوار السبت المقبل في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025، يوم السبت المقبل 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

مواجهات الدور النهائي في أمم إفريقيا 2025

وتحددت رسميا جميع مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب كالتالي:

مالي ضد السنغال - الجمعة 9 يناير - الساعة 6 مساء

الكاميرون ضد المغرب - الجمعة 9 يناير - الساعة 9 مساء

الجزائر ضد نيجيريا - السبت 10 يناير - الساعة 6 مساء

مصر ضد كوت ديفوار - السبت 10 يناير - الساعة 9 مساء

