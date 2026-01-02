الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب السودان: هدفنا الفوز على السنغال وسعداء بدعم الجماهير رغم الحرب

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
18 حجم الخط

أكد مهاجم منتخب السودان، محمد عبد الرحمن، أنه رفقة زملائه جد سعداء بعد إدخالهم الفرحة والسرور في قلب الجماهير السودانية بعد تجاوزهم دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السودان جراء الحرب.

تصريحات مدرب السودان

وتحدث  محمد عبد الرحمن، عن تجربة التأهل إلى الدور الثاني لنهائيات كأس أمم إفريقيا، لأول مرة منذ 2012، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد جماعي وإصرار على إسعاد الشعب السوداني من خلال كرة القدم.

وقال محمد عبد الرحمن لموقع الكاف: تجاوز المرحلة الأولى في نهائيات كأس أمم افريقيا، شكل بالنسبة لنا هدف استراتيجي، قبل خوض غمار هذه النسخة من البطولة، وبحمد الله وفقنا في تحقيقه، لقد كانت خطوة كبيرة ولا بد منها.. نشعر بالفخر والفرح معًا، لأننا كنا سبب في إسعاد الشعب السوداني.

وأكمل: السودانيون في كل مكان يتابعون مسيرة المنتخب بشغف، رغم الحرب التي ما زالت متواصلة... الشعب السوداني يعشق هذه اللعبة وتعتبر مصدر الفرح الوحيد في ظل الظروف الحالية.

وأوضح: نتعامل مع هذه البطولة كجزيئيات، حاليا نستهدف العبور للدور القادم، رغم المنافسة الشرسة أمام منتخب السنغال، لكننا سنسعى لتأكيد جدارتنا، فقد تعاهدنا على بذل كل الممكن والتوفيق من الله.

وعن مواجهة السنغال قال: مباراة صعبة بكافة المقاييس.. من واقع معرفتنا الجيدة بالمنافس.. السنغال منتخب قوي ومتمرس، وصاحب تاريخ مُمتد في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، مفاتيح الفوز هي عزيمتنا وإصرارانا وثقتنا في أنفسنا، ورغبتنا في المضي بقوة في البطولة.

