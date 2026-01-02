لاعب بوركينا فاسو يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى لاعب منتخب بوركينا فاسو، عزيز كي، صدمة قوية خلال تواجده مع بعثة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا بالمغرب.

وفاة نجل لاعب بوركينا فاسو

وتم الإعلان عن وفاة نجل عزيز كي لاعب بوركينا فاسو ونادي الوداد المغربي في وقت تستعد فيه منتخب الخيول لمواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 من البطولة، ما ألقى بظلاله على أجواء المعسكر، حيث سادت مشاعر الحزن والتعاطف مع اللاعب في هذه الظروف الصعبة.

وفي لفتة إنسانية، حرص نادي الوداد الرياضي المغربي، الذي يلعب في صفوفه عزيز كي، على تقديم التعزية والدعم للاعب. ونشر النادي بلاغًا رسميًا عبر حساباته جاء فيه: "يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي، في وفاة ابنه. سائلين الله العالي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وقد لاقت رسالة الوداد تفاعلًا واسعًا من الجماهير والمتابعين، الذين عبّروا عن تضامنهم مع اللاعب، متمنين له الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة الإنسانية القاسية، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة بخصوص مشاركته مع المنتخب في اللقاء المرتقب.

