أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يصطدم بالكونغو الديمقراطية في دور الـ 16

يخوض منتخب الجزائر مواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وقدم منتخب الجزائر أداء متميز في دور المجموعات، حيث تصدّر المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية، بداية بفوز كبير على السودان 3-0، ثم التغلب على بوركينا فاسو 1-0، وختامًا بانتصار 3-1 على غينيا الاستوائية، ليبرهن الفريق على جاهزيته وقوته الهجومية والدفاعية قبل مواجهة دور الـ16.

ويواجه المنتخب الجزائري أزمة واضحة في مركز الظهير الأيسر، بسبب احتمالية غياب الثنائي ريان آيت نوري وجوان حجام لأسباب صحية، حيث لم يشارك اللاعبان في التدريبات الأخيرة، ما يقلص خيارات المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش بشكل كبير.

وفي حال تأكد غيابهما معًا، سيضطر المدرب إلى الدفع باللاعب مهدي دورفال في مركز الظهير الأيسر، علمًا بأن نجم نادي باري الإيطالي يملك 3 مباريات دولية فقط ولم يسجل أي بصمة هجومية سواء بالأهداف أو بصناعة اللعب، ما يضع الفريق أمام تحدٍ تكتيكي مهم.

في المقابل، يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية موقعة ثمن نهائي أمم أفريقيا بطموحات كبيرة، وذلك على أمل فك عقدة عدم الفوز على منتخب الجزائر.

والتقى المنتخبان في 6 مناسبات سابقة حقق خلالها "الخضر" الفوز في 4 مباريات، في حين انتهت مواجهتان بنتيجة التعادل.

ودار آخر لقاء بينهما عام 2019 بمدينة البليدة الجزائرية، وحُسم بنتيجة التعادل 1-1.

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية سلسلة إيجابية امتدت إلى 8 مباريات لم يعرف خلالها الهزيمة، مقابل تعادله في مباراة وفوزه بسبع مباريات.

وتكبد "الفهود" آخر خسارة لهم في شهر سبتمبر الماضي، وكانت أمام السنغال 2-3 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

