رياضة

الاتحاد السكندري يسعى لمواصلة صحوته أمام زد بكأس عاصمة مصر

الاتحاد السكندري،فيتو
الاتحاد السكندري،فيتو
يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره زد أف سى بإستاد الإسكندرية في ختام فعاليات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة لكأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وزد أف سي بكأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري وزد أف سي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية بكأس عاصمة مصر.

ونجح  الاتحاد السكندرى في الفوز على  شباب الزمالك بثلاثية نظيفة.

ترتيب الاتحاد السكندرى وزد بكأس عاصمة مصر

يدخل الاتحاد السكندري المباراة في وصافة جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن سيد البلد.

حكام مباراة الاتحاد السكندرى وزد بكأس عاصمة مصر

 يقود سيد منير مباراة الإتحاد السكندرى وزد كحكم ساحة، ويعاونه محمد مجدي سليمان مساعدًا أول، هاشم عبدالمريد مساعدًا ثانيًا، أحمد ماجد حكمًا رابعًا، وليد ناجي حكم فيديو، محمد صلاح علي حكم مساعد فيديو.

21 فريقا فى كأس عاصمة مصر

وتضم بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتسهيل المنافسة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.


جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويج بلقبها بعد ارتفاع العائد المادي لها.

