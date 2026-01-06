طموحات الجونة تصطدم ببتروجت للحفاظ على صدارة المجموعة بكأس عاصمة مصر

الثلاثاء 06 يناير 2026
يستضيف فريق الجونة نظيره بتروجت اليوم الثلاثاء، باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في ختام الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الجونة وبتروجت بكأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الجونة وبتروجت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وبتروجت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الجونة وبتروجت، عبر قناة أون سبورت 1 بصوت المعلق زياد الدكروري، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

ويسعى فريق الجونة، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم على نظيره البترولي، من أجل تحقيق مواصلة صدارة المجموعة الثانية التي خطف صدارتها من بتروجت.

ترتيب الجونة وسيراميكا بكأس عاصمة مصر

ويدخل الجونة المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بتروجت وصافة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

حكام مباراة الجونة وسيراميكا بكأس عاصمة مصر

ويقود محمد الغازي مباراة الجونة وسيراميكا كحكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي مساعدًا أول، أحمد طارق موسى مساعدًا ثانيًا، أحمد ناصر حكمًا رابعًا، علاء صبري حكم فيديو، أحمد عبد السميع حكم مساعد فيديو.

21 فريقا في كأس عاصمة مصر

وتضم بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتسهيل المنافسة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

