رياضة

مرموش وصلاح أغلى من منتخب بنين، القيمة التسويقية للفراعنة والسناجب قبل مواجهة اليوم

منتخب مصر،فيتو
أمم أفريقيا 2025، يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين نظيره منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري. 

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وبنين 

يدخل المنتخب المصري اللقاء وهو يتفوق بفارق هائل من حيث القيمة السوقية للاعبيه، حيث تبلغ القيمة التسويقية الإجمالية لكتيبة الفراعنة حوالي 136.20 مليون يورو.


في المقابل تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بنين 13.85 مليون يورو.

ويعد عمر مرموش أعلى لاعبي منتخب مصر في القيمة السوقية بـ 65 مليون يورو ويليه محمد صلاح بـ 30 مليون يورو ثم محمود حسن تريزيجيه بـ 4.50 مليون يورو.

أما أعلى لاعبي منتخب بنين قيمة سوقية فهو أييجون توسين بـ 2 مليون يورو بالتساوي مع أوليفييه فيردون ويليهم ستيف مونيه بـ 1.80 مليون يورو.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

 

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين 

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

منتخب بنين، فيتو
