قبل مواجهة الفراعنة، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب بنين بأمم إفريقيا

أمم إفريقيا 2025، يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين نظيره منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

تاريخ مشاركات منتخب بنين في أمم إفريقيا

وسجل منتخب "السناجب" حضوره في النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن حل ثانيًا في المجموعة الرابعة التي جمعته مع الثلاثي نيجيريا ورواندا وليبيا ’ حيث حصل على 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارتين وسجل 7 أهداف مقابل 7 أهداف في شباكه وتصدر الثنائي أندرياس هونتونجي وستيف مونيه قائمة هدافي الفريق برصيد هدفين لكلًا منهما.

قبل النسخة الحالية شارك المنتخب البنيني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أولها في النسخة الرابعة والعشرين في تونس 2004، وأخرها في النسخة الثانية والثلاثين التي أقيمت في ضيافة مصر 2019.

- ودع منتخب "السناجب" " من الباب الصغير في أول 3 مشاركات ’ لكنه قدم أفضل أداء له في الظهور الرابع في مصر 2019 عندما تخطى مرحلة المجموعات لأول مرة بعد أن تأهل مع العملاقين غانا والكاميرون عن المجموعة السادسة ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث ’ ثم حقق مفاجأة من العيار الثقيل في ثمن النهائي عندما تجاوز منتخب المغرب بركلات الترجيح ’ ثم ودع البطولة بخسارة صغيرة أمام السنغال بهدف في ربع النهائي.

14 مباراة خاضها منتخب بنين في (كان) بدأت أمام جنوب أفريقيا في مستهل مشوار الطرفين في نسخة 2004 وأخرها في مواجهة السنغال في ربع نهائي النسخة رقم 32 في مصر.

أرقام منتخب بنين في كأس الأمم الأفريقية

- 9 خسائر تكبدها منتخب بنين في مشاركاته السابقة في أمم أفريقيا أولها أمام جنوب أفريقيا (0 – 2) في مستهل مشاركاته في بطولة 2004 على ملعب الطيب المهيري في صفاقس 1986 ’ وأخرها (0 – 1) أمام السنغال في ربع نهائي النسخة رقم 32 على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

- 7 أهداف سجلها منتخب بنين طوال تاريخه في (كان) ’ افتتحها موسى لاتونجي في شباك الحارس النيجيري فينسينت إنياما في الدقيقة الـ 90 في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في ظهوره الأول في تونس 2004 ’ وختمها مويس إديليهو في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو عند الدقيقة 53 في ثمن نهائي نسخة 2019.

- 24 هدفاُ استقبلتها شباك منتخب بنين في النهائيات، حيث كانت البداية عبر المهاجم الجنوب أفريقي سيابونجا نومفيتي الذي زار شباك الحارس رشاد شيتو عند الدقيقة 57 من عمر لقاء المنتخبين في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة بالنسخة الرابعة والعشرين سنة 2004 ’ وأخرها بتوقيع لاعب الوسط السنغالي إدريسا جايي في مرمى الحارس ساتورين ألاجبي عند 69 من عمر مواجهة المنتخبين في النسخة رقم 32 في مصر 2019.

3 هو أكبر عدد من الأهداف لمنتخب بنين في نسخة واحدة وحققه في ظهوره الرابع في النسخة رقم 32، أما في مشاركتيه الأولى والثانية في نسختي 2004 و2008 فقد اكتفى بهدف وحيد.

- (0 – 4) أكبر خسارة لمنتخب بنين في أمم أفريقيا وكانت أمام المنتخب المغربي في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في النسخة التونسية 2004.

- سجل المدافع البنيني أنيست أدجاموسي هدف المغرب الثاني بطريق الخطأ في مرمى زميله رشاد شيتو عند الدقيقة 73 في ثاني مباريات منتخب بنين في الظهور الأول في النسخة التونسية 2004.

- 3 مدربين قادوا منتخب بنين في (كان) حيث كانت البداية مع الغاني سيسيل اتوكوايفيو في 2004 ’ ثم تولى الألماني رينهارد فابيتش في 2008 وأخيرًا الفرنسي ميشيل دوساييه في نسختي 2010 و2019.

- 8 كان أكبر عدد من الأهداف تستقبله شباك منتخب بنين في إحدى مشاركاته وجاء في النسخة التونسية 2004 ’ أما في ظهوره الرابع في مصر 2019 فقد استقبلت نصف هذا العدد (4 أهداف).

- يتصدر الثنائي رزاق أوموتويوسي وميكايل بوتي قائمة هدافي منتخب بنين الأربعة في نهائيات (كان) برصيد هدفين ’ حيث سجل الأول في مرمى كوت ديفوار وموزمبيق في نسختي 2008 و2010 والثاني في شباك غانا في الظهور الرابع في مصر 2004.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

