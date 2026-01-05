الإثنين 05 يناير 2026
تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو
تعرض محمد شريف لاعب النادي الأهلي، للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن محمد شريف تعرض للإصابة قبل مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات ببطولة كأس مصر في دور الـ32، والتي خسرها المارد الأحمر وودع البطولة، ولكن اللاعب تحامل على نفسه وشارك في اللقاء رغم الإصابة.

وتابع المصدر أن محمد شريف سيغيب لمدة أسبوعين إلى ثلاثة حسب تقرير طبيب الفريق.

الأهلي يرد على الاستغناء عن محمد شريف

وقال المصدر: إن التفريط في خدمات محمد شريف مهاجم الفريق في يناير الجاري يبقى أمرًا مستبعدًا خاصةً مع صعوبة التعاقد مع مهاجمين جدد حتى الآن ومع صعوبة تسويق جراديشار.

أضاف: استمرار جراديشار مع محمد شريف يبقى أمرًا مطروحًا حتى حال التعاقد مع مهاجم محلي في ظل رغبة الجهاز الفني في تجديد الدماء بالخط الهجومي.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

