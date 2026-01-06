الثلاثاء 06 يناير 2026
منتظر الرد، ميدو يوجه سؤالا للمسؤولين عن سحب أرض الزمالك في ذكرى تأسيس النادي

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، إن قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر يثير علامات استفهام كبيرة، ولا نعلم عن أسباب هذا الإجراء رغم سلامة جميع الأوراق والإجراءات القانونية الخاصة بالنادي.

 

أحمد حسام ميدو

وأضاف ميدو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك: “لماذا تم سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك، رغم أن جميع الأوراق والإجراءات القانونية سليمة؟ هل يتم السحب بسبب وجود تأخير فقط؟”.

وتابع: "في ذكرى تأسيس نادي الزمالك، نوجه رسالة إلى المسؤولين بأننا نشعر بحزن شديد، ونأسف لأن ناديًا بتاريخ وعراقة الزمالك، وما قدمه للكرة المصرية من لاعبين ولاعبات في مختلف الألعاب الرياضية، ومساهمته الكبيرة في دعم المنتخبات الوطنية بالأبطال الأولمبيين، لا يجد الدعم والمساندة التي يستحقها".

ميدو: ما ذنب جماهير الزمالك؟

وأضاف: "دائمًا نطرح سؤالًا: ما ذنب جماهير الزمالك؟ ما ذنبهم فيما يحدث؟ هل ذنبهم أنهم يشجعون نادي الزمالك؟ إذا كان هناك مخطئ فليحاسب.

وتابع: “كيف يتم عرقلة ناد بحجم وقيمة نادي الزمالك بهذا الشكل؟ هناك أسئلة كثيرة نوجهها إلى المسؤولين في ذكرى تأسيس النادي”.

وأتم: “أتمنى أن يخرج أحد السادة المسؤولين للرد علينا، لأن التبريرات المقدمة بشأن أزمات الزمالك الأخيرة غير مقنعة لأي شخص عاقل، هذا هو كل ما أستطيع قوله في ذكرى تأسيس نادي الزمالك”.

