الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يواجه بنين بالزي التقليدي في أمم إفريقيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب بنين الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر إقامتها اليوم.

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين نظيره منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري. 

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

 تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين 

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

منتخب بنين، فيتو
منتخب بنين، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا 2025 بطولة أمم إفريقيا 2025 بطولة أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 مباراة مصر وبنين منتخب مصر ضد بنين موعد مباراة منتخب مصر ناقلة موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

مواد متعلقة

حقيقة إصابة مصطفى محمد واستبعاده من مباراة بنين بأمم أفريقيا

مرموش وصلاح أغلى من منتخب بنين، القيمة التسويقية للفراعنة والسناجب قبل مواجهة اليوم

تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه

اتفرج مجانا، 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين بأمم أفريقيا

أستون فيلا يتقدم بهدف أمام نوتنجهام فورست بالشوط الاول بالدوري الإنجليزي

أبرز المعلومات عن منتخب بنين قبل مواجهة مصر بدور الـ 16 بأمم إفريقيا

لعنة الفراعنة تصيب منتخب بنين قبل مواجهة مصر الإثنين المقبل

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية السعودي

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية