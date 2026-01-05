الإثنين 05 يناير 2026
كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يتقدم على وادي دجلة 2-1 في الشوط الأول

كأس عاصمة مصر، تقدم البنك الأهلي على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما باستاد هيئة قناة السويس في الثامنة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر.

 

مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

جاءت ثنائية البنك الأهلي عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقائق 16 و31، فيما جاء هدف وادي دجلة عن طريق علي حسين في الدقيقة 10.

ويحتل البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني المركز الثالث بالمجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر برصيد 5 نقاط، بينما يأتي وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ في المركز الخامس للمجموعة برصيد 3 نقاط قبل الجولة الخامسة لبطولة كأس الرابطة.

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

 

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

 

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

