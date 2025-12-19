فيتامين "سي"، 6 فوائد مذهلة لصحتك تتجاوز علاج البرد

الجمعة 19 ديسمبر 2025
 على الرغم من الجدل الشائع حول قدرة فيتامين "سي" على علاج نزلات البرد، إلا أن الحقائق العلمية تؤكد دوره المحوري كعنصر غذائي "أساسي" لا يستطيع الجسم إنتاجه ذاتيا، مما يجعله ركيزة لا غنى عنها في النظام الغذائي اليومي.

مصادر فيتامين سي

وبينما يتبادر البرتقال إلى الذهن فور ذكر فيتامين "سي"، إلا أنه توجد قائمة غنية من الأطعمة التي توفره بتركيزات عالية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، ومنها:

الخضروات: الفلفل الأحمر، البروكلي، الكرنب، والبطاطس البيضاء.

الفواكه: الفراولة، بالإضافة إلى الحمضيات بمختلف أنواعها.

الفوائد الصحية لفيتامين C

يعد فيتامين "سي" بمثابة "القوة الضاربة" للجسم، وتتلخص فوائده فيما يلى:

تعزيز الجهاز المناعي

يعد الجهاز المناعي حيوي لمن يمارسون تمارين شاقة أو المدخنين، وتشير الدراسات إلى أنه يقلل من حدة نزلات البرد والإنفلونزا ومدتها، ويقي من المضاعفات الإضافية

مكافحة الأمراض المزمنة

يعمل كمضاد أكسدة قوي يحيد "الجذور الحرة"، مما يحمي الخلايا من التلف الذي يؤدي لأمراض مثل السرطان، الزهايمر، والتهاب المفاصل، كما تجرى أبحاث حول دوره في الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

امتصاص الحديد

يساعد الجسم على امتصاص "الحديد غير الهيمي" الموجود في النباتات (مثل السبانخ والفاصوليا). وينصح بإضافة شرائح البرتقال أو الفراولة للسلطات لتعظيم هذه الفائدة.

التئام الجروح وصحة البشرة

يحفز إنتاج الكولاجين الضروري لترميم الجلد، كما يدخل في مستحضرات التجميل لتقليل التجاعيد، توحيد لون البشرة، وتعزيز فعالية واقي الشمس.

دعم علاج السرطان

أظهرت تجارب سريرية نتائج واعدة عند استخدام فيتامين C كعلاج مساعد للعلاجات التقليدية

الاحتياجات اليومية والجرعات الموصى بها من فيتامين سي

بما أن الجسم لا يخزن فيتامين "سي"، حددت معاهد الصحة الأمريكية (NIH) الحصص اليومية المطلوبة بالمليجرام:

الأطفال (1-8 سنوات): 15 - 25 ملجم

المراهقين (9-18 سنة): 45 - 75 ملجم

النساء (19+ سنة): 75 ملجم (تزيد للحامل والمرضعة

الرجال (19+ سنة): 90 ملجم

ويحتاج المدخنون إلى 35 ملجم إضافية يوميا، لأن التدخين يسرع من استهلاك الجسم للفيتامين.

محاذير ومخاطر الإفراط في فيتامين سي

الحصول على فيتامين "سي" من الأطعمة آمن تماما، حيث يتخلص الجسم من الفائض عبر البول، ومع ذلك، يجب الحذر من المكملات الغذائية، حيث إن تجاوز سقف 2000 ملجم يوميا قد يؤدي إلى:

اضطرابات هضمية (إسهال، تشنجات، غثيان).

صداع وأحمرار الجلد.

مخاطر كلوية، فالجرعات المفرطة تزيد العبء على الكلى، مما قد يسبب حصوات الكلى أو الفشل الكلوي في الحالات القصوى.

