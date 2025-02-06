الخميس 06 فبراير 2025
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صحة الجيزة: فيتامين سي لا يمنع نزلات البرد بشكل كامل

فيتامين سي
فيتامين سي
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شاركت الصفحة الرسمية لمديرية الشئون الصحية بالجيزة منشورا توعويا يقدم معلومات حول فيتامين سي وأهميته لصحة الإنسان، وذلك ضمن جهودها لنشر الوعي الصحي بين المواطنين.

وأوضحت مديرية الصحة بالجيزة أن الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والفلفل والبروكلي والفراولة والطماطم، مفيدة للجسم وتعزز الصحة بشكل عام، ومع ذلك، أشارت المديرية إلى أن تناول هذه الأطعمة لا يمنع الشخص تمامًا من الإصابة بنزلات البرد خلال أشهر الشتاء، كما يعتقد البعض.

حقيقة أن فيتامين سي يشفي أو يمنع نزلات البرد بشكل فعال

وأكدت المديرية أنه لا يوجد دليل علمي كافٍ حتى الآن يثبت أن فيتامين سي يشفي أو يمنع نزلات البرد بشكل فعال، على الرغم من أنه قد يساعد في تقليل شدتها ورفع المناعة.

وأوصت المديرية بتناول جرعة 1 جرام فقط من فيتامين سي يوميًا للحصول على فوائده المحتملة.


دور فيتامين سي في الجسم

جدير بالذكر أن فيتامين سي يعتبر مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف، ويعزز إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والمفاصل، ويساهم في التئام الجروح، ويعزز امتصاص الحديد من الأطعمة

نصائح للحفاظ على صحة جيدة خلال الشتاء

اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه والخضروات.
ممارسة الرياضة بانتظام.
الحصول على قسط كافٍ من النوم.
غسل اليدين بانتظام للوقاية من العدوى.
تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد.
 

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الاصابة بنزلات البرد فيتامين سي مديرية الشئون الصحية ممارسة الرياضة رفع المناعة

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