طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل طاجن الخضار بالجبنة في الفرن من الأكلات المنزلية المحببة لدى كثير من الأسر، لأنه يجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، كما يناسب من يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم.

يتميز هذا الطاجن بتنوع مكوناته وسهولة تحضيره، ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية خفيفة أو كطبق جانبي إلى جانب الأرز أو الخبز.

مكونات طاجن الخضار بالجبنة

يمكن استخدام أنواع متعددة من الخضار حسب المتوفر في المنزل، ومن أفضلها:

حبتان من البطاطس متوسطة الحجم، مقطعة شرائح رفيعة

حبة كوسة كبيرة، مقطعة دوائر

حبة جزر كبيرة، مقطعة شرائح

حبة فلفل رومي مقطعة شرائح

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح

كوب من البسلة (اختياري)

كوب من الذرة (اختياري)

2 فص ثوم مفروم

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون أو زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو أعشاب إيطالية

كوب كريمة طبخ أو كوب حليب كامل الدسم

كوب ونصف جبنة مبشورة (موزاريلا، رومي، شيدر أو خليط بينها)

طريقة تحضير طاجن الخضار بالجبنة

تحضير الخضار:

في البداية تُغسل الخضروات جيدًا، ثم تُقطع إلى شرائح متقاربة في السمك حتى تنضج بشكل متساوٍ داخل الفرن.

تشويح الخضار:

في طاسة على النار، يُسخن زيت الزيتون ويُضاف البصل والثوم ويُقلبان حتى يذبلا، ثم تُضاف البطاطس والجزر أولًا لأنهما يحتاجان وقتًا أطول في النضج، وبعد دقيقتين تُضاف الكوسة والفلفل والبسلة والذرة. يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر، ويُقلب لمدة 5 دقائق فقط حتى تحتفظ الخضروات بقوامها.

تجهيز الطاجن:

يُدهن طاجن الفرن بقليل من الزيت، ثم يُوضع خليط الخضار بداخله ويُوزع بالتساوي. يُسكب الحليب أو كريمة الطبخ فوق الخضار لضمان طراوة الطاجن بعد الخَبز.

إضافة الجبنة:

تُرش الجبنة المبشورة فوق الطاجن بشكل متساوٍ، ويمكن زيادة الكمية حسب الرغبة للحصول على طبقة ذهبية شهية.

الخبز في الفرن:

يُدخل الطاجن إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، ويُترك لمدة 25–35 دقيقة حتى تنضج الخضروات تمامًا وتذوب الجبنة وتحمر من الأعلى.

طاجن الخضار بالجبنة

نصائح لنجاح الطاجن

يمكن إضافة طبقة خفيفة من البقسماط المطحون مع الجبنة للحصول على قرمشة مميزة.

للحصول على طاجن أخف، يمكن استبدال كريمة الطبخ بالحليب أو الزبادي المخفوق.

يمكن إضافة الفطر أو البروكلي لزيادة القيمة الغذائية.

القيمة الغذائية وفوائد الطبق

طاجن الخضار بالجبنة غني بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم، كما يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين A وC والبوتاسيوم. الجبنة تمد الجسم بالكالسيوم والبروتين اللازمين لصحة العظام، مما يجعل هذا الطبق خيارًا متوازنًا للكبار والصغار.

في النهاية، يُعتبر طاجن خضار بالجبنة في الفرن وصفة عملية واقتصادية، يمكن تحضيرها بسهولة في أي وقت، وتناسب وجبة الغداء أو العشاء، كما أنها قابلة للتجديد والتعديل حسب الذوق والمكونات المتوفرة في المطبخ.

