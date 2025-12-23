طاجن البسلة بالجزر والكركم في الفرن، اكلة شتوية ومغذية

18 حجم الخط

طاجن البسلة بالجزر والكركم في الفرن، من الأكلات البيتية الدافئة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، وهو خيار مثالي للأسر التي تبحث عن وجبة صحية وسهلة التحضير في الوقت نفسه، خاصة في الأيام الباردة.







يتميز طاجن البسلة بالجزر والكركم في الفرن، باعتماده على خضروات بسيطة ومتوفرة، مع توابل طبيعية تمنحه نكهة مميزة وفوائد صحية متعددة، وعلى رأسها الكركم المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات.



مكونات طاجن البسلة بالجزر والكركم

يتكون هذا الطاجن من مكونات أساسية يسهل إيجادها في أي مطبخ:

بسلة خضراء طازجة أو مجمدة

جزر مقطع حلقات أو مكعبات

بصل مفروم ناعم

ثوم مفروم

كركم

ملح وفلفل أسود

كمون أو كزبرة ناشفة حسب الرغبة

زيت نباتي أو زيت زيتون

مرق خضار أو ماء ساخن

طماطم معصورة أو ملعقة صلصة (اختياري)

يمكن إضافة قطع بطاطس أو كوسة لزيادة القيمة الغذائية، كما يمكن تحضير الطاجن نباتيًا بالكامل أو إضافة قطع دجاج أو لحم حسب الذوق.

مكونات طاجن البسلة بالجزر



طريقة تحضير طاجن بسلة بالجزر في الفرن

يُسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة. في طاسة على النار، يُشوح البصل في القليل من الزيت حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا. بعد ذلك يُضاف الجزر ويُقلب لبضع دقائق، ثم تُضاف البسلة والتوابل وعلى رأسها الكركم، مع التقليب حتى تتجانس النكهات. تُضاف الطماطم أو الصلصة والمرق، ويُترك الخليط يغلي غلوة خفيفة.

يُسكب الخليط في طاجن فرن، ويُغطى ويدخل الفرن لمدة 30–40 دقيقة حتى تنضج الخضروات تمامًا ويتكاثف الصوص. في آخر عشر دقائق يمكن كشف الطاجن ليأخذ لونًا خفيفًا من الأعلى.



فوائد البسلة والجزر والكركم

يُعد هذا الطاجن وجبة متكاملة من حيث الفوائد الصحية. البسلة غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتعزز الشعور بالشبع، كما تحتوي على بروتين نباتي مهم. أما الجزر فهو مصدر ممتاز لفيتامين A الضروري لصحة النظر والمناعة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

ويأتي دور الكركم ليمنح الطبق قيمة علاجية مضافة، فهو معروف بدوره في تقليل الالتهابات ودعم صحة المفاصل وتحسين المناعة. كما أن دمجه مع القليل من الفلفل الأسود يساعد على زيادة امتصاص مادته الفعالة “الكركمين”.



لماذا يُعد هذا الطاجن خيارًا صحيًا؟

طاجن البسلة بالجزر والكركم مناسب للأنظمة الغذائية الصحية لأنه:

قليل الدهون عند تحضيره بزيت معتدل

غني بالفيتامينات والمعادن

مناسب للنباتيين

يساعد على الإحساس بالدفء والشبع دون ثِقل

كما أنه يصلح كطبق رئيسي مع الأرز البني أو الخبز الأسمر، أو كطبق جانبي بجانب وجبات أخرى.

نصائح للتقديم والحفظ

يُقدم الطاجن ساخنًا مع رشة كزبرة خضراء أو بقدونس لإضافة نكهة منعشة. ويمكن حفظه في الثلاجة لمدة يومين وإعادة تسخينه دون أن يفقد طعمه. كما يصلح للتفريز في عبوات محكمة الغلق لاستخدامه لاحقًا.

