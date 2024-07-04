الخميس 04 يوليو 2024
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طريقة عمل طاجن اللحم في الفرن، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

طاجن اللحم في الفرن،
طاجن اللحم في الفرن، فيتو

طريقة عمل طاجن اللحم فى الفرن، طاجن اللحم من الأكلات الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل طاجن اللحم فى الفرن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل طاجن اللحم فى الفرن.

مكونات عمل طاجن اللحم في الفرن:-

كيلو من اللحم (قطع متوسطة الحجم)

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

2 طماطم كبيرة مقطعة شرائح

2 جزر مقطع شرائح

2 بطاطس مقطعة مكعبات

2 فلفل رومي مقطع شرائح

1 كوب مرق لحم أو ماء

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

طريقة عمل طاجن اللحم في الفرن:-

  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  • في طاجن فرن (صينية عميقة مناسبة للفرن)، ضعي اللحم وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والكمون والكركم والبابريكا والكزبرة.
  • اخلطي جيدًا حتى تتغطى قطع اللحم بالبهارات.
  • أضيفي شرائح البصل والثوم المفروم وقلبيهم مع اللحم.
  • أضيفي الطماطم والجزر والبطاطس والفلفل الرومي.
  • قلبي المكونات معًا حتى تتجانس.
  • اسكبي مرق اللحم (أو الماء) وزيت الزيتون فوق المكونات في الطاجن.
  • غطي الطاجن بورق الألومنيوم وضعيه في الفرن.
  • اتركي الطاجن في الفرن لمدة ساعتين إلى ساعتين ونصف، حتى ينضج اللحم والخضروات تمامًا ويصبح الطاجن متماسكًا.
  • يمكن إزالة ورق الألومنيوم في آخر 10-15 دقيقة لتحمير الوجه.
  • قدمي طاجن اللحم ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي.
طاجن اللحم فى الفرن 

ولعمل كباب الحلة:-

مكونات عمل كباب الحلة:

نصف كيلو لحم أحمر مقطع مكعبات متوسطة
نصف كيلو بصل سأ مقطع شرائح
ربع كيلو فلفل رومى أو حار حسب الرغبة
ملح
فلفل أسود
ورق لورا
رشة قرفة
2 فص حبهان
2 مسمار قرنفل
رشة روز مارى
رشة جوز الطيب
ملعقة كبيرة زبد

طريقة عمل كباب الحلة:

- نحضر حلة على النار، ونضع بها اللحم، ونشوحه حتى يتغير لونه، وماؤه يجف.

- نضيف الزبد ونقلب جيدا.

- بعدها نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل.

- نضيف الفلفل بعد تقطيعه، ونقلب جيدا.

-  نضيف الماء بحيث يغطى اللحم، ونترك الخليط يغلى.

-  ننزع الريم كلما ظهر حتى يختفى تماما.

- بعدها نضيف جميع التوابل المذكورة ونترك اللحم يغلى مرة أخرى.

-  نغطى الحلة ونهدئ النار، ونترك كباب الحلة ينضج على النار الهادئة.

-  نرفعه من على النار ويقدم ساخنا مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.

-ويمكن إضافة البطاطس له، حيث نقطعها مكعبات، ونيفها إلى اللحم فى آخر غلوة، ثم نرفع كباب الحلة من على النار ونترك الحلة مغطاة قليلا حتى نضج البطاطس، وتقدم بعد ذلك.

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