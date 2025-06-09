طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل، طاجن اللحم بالبصل من الأكلات المصرية الشهيرة والفاخرة التي لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز، وعادة تقدم في العزومات وفي عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي.

وطريقة عمل طاجن اللحم بالبصل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة فى عزومات العيد.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن.

مكونات عمل طاجن اللحم بالبصل:

1 كيلو لحم (موزة، رقبة، أو مكعبات حسب الرغبة)

1 كيلو بصل مقطع شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 حبة طماطم مبشورة (اختياري)

2 فص ثوم مهروس (اختياري)

كوب ماء أو مرقة

فحمة (لإضفاء نكهة الشواء – اختياري)

طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن:

في مقلاة على النار، يوضع الزيت أو السمن، ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًّا خفيفًا.

في نفس المقلاة أو في قدر آخر، تضاف قطع اللحم وتقلب جيدًا حتى تحمر من جميع الجهات.

يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة، ويقلب المزيج جيدا حتى تتغلغل النكهات في اللحم.

في طاجن فخار أو صينية فرن، يوزع نصف كمية البصل في القاع، ثم تضاف قطع اللحم فوقها، ويضاف ما تبقى من البصل على الوجه.

توزع الطماطم المبشورة والثوم إذا رغبت، ثم يضاف كوب من الماء أو المرقة لتساعد في نضج اللحم.

يغطى الطاجن بورق فويل، ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180-200 مئوية لمدة ساعة ونصف تقريبا، أو حتى ينضج اللحم تمامًا.

يمكن إزالة ورق الفويل في آخر 10 دقائق لتحمير الوجه.

لإضفاء نكهة الشواء، يمكن تسخين فحمة ووضعها في ورقة فويل داخل الطاجن مع قليل من الزيت، وتغطيته لدقائق قليلة قبل التقديم.

يقدم طاجن اللحم بالبصل ساخن مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي، ويمكن إضافة سلطة خضراء أو طحينة حسب الرغبة.

طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل

فوائد اللحوم الحمراء للصحة

من فوائد اللحوم الحمراء للصحة:

البروتين هو حجر الأساس لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها، وتحتوي اللحوم الحمراء على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعلها مصدر كامل للبروتين، وهذا مهم للنمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين، كما أنه يدعم بناء العضلات والحفاظ عليها لدى البالغين.

الحديد الموجود في اللحوم الحمراء هو من نوع "الهيمي"، والذي يمتص في الجسم بكفاءة أعلى مقارنة بالحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، لذلك، فإن تناول اللحوم الحمراء قد يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

فيتامين B12 يوجد حصريا في المنتجات الحيوانية، واللحوم الحمراء من أغنى مصادره، وهذا الفيتامين أساسي لصحة الجهاز العصبي، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الحمض النووي، ونقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإرهاق، وفقر الدم، وحتى مشاكل عصبية.

الزنك ضروري لوظائف المناعة، والتئام الجروح، وانقسام الخلايا، واللحوم الحمراء تمد الجسم بنسبة كبيرة من الاحتياج اليومي للزنك، كما تحتوي أيضا على السيلينيوم، وهو معدن مضاد للأكسدة يساعد في حماية الجسم من التلف الخلوي، ويدعم وظائف الغدة الدرقية.

بفضل محتواها العالي من البروتين، فإن اللحوم الحمراء تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية، مما قد يساعد في التحكم في الوزن، وبالتالي وجبة تحتوي على كمية مناسبة من اللحوم الحمراء يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.

اللحوم الحمراء غنية بالكرياتين، وهو مركب يساعد على إنتاج الطاقة في العضلات، ويستخدم بشكل واسع في مكملات الرياضيين لتحسين الأداء البدني، خاصة في التمارين عالية الشدة، كما تحتوي على الكارنيتين، الذي يعزز من عملية حرق الدهون داخل الخلايا.

بفضل محتواها من فيتامين B12، الحديد، والزنك، تساهم اللحوم الحمراء في تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين التركيز والذاكرة، ونقص هذه العناصر قد يؤدي إلى مشاكل عقلية ونفسية، خاصة عند كبار السن.

عند اختيار أنواع اللحوم قليلة الدهن (مثل لحم البقر الخالي من الدهون أو لحم الغنم الصغير)، فإنها توفر كمية معتدلة من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون المشبعة الضرورية لإنتاج بعض الهرمونات ودعم صحة القلب إذا تم تناولها باعتدال.

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