الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلية نحل تمنع دفن متوفى في المنوفية، ما القصة؟ (فيديو)

النحل يمنع دفن متوفى
النحل يمنع دفن متوفى داخل مقبرته بعد 7 سنوات من إغلاقها
18 حجم الخط

لم يكن صباح ذلك اليوم مختلفا عن أي يوم عادي في القرية الصغيرة، إلا أن خبر وفاة أحد أبنائها أضفى عليه جوًا من الحزن العميق، تلقى الأهالي الخبر بصمت، كما تمر الأخبار الثقيلة عادة، بالدعاء والتسليم.

رحل رجل تاركًا خلفه وجوهًا شاحبة وقلوبًا مثقلة، فيما بدأ الجميع في الاستعداد للوداع الأخير، لحظة لا رجعة فيها، تحاكي صمت الحزن الذي اجتاح القرية.

هنا الكمايشة بمركز تلا التابع لـ محافظة المنوفية، توجه أحد أقارب المتوفى إلى المقبرة، كما جرت العادة، ليفتح بابها ويجهزها قبل وصول الجثمان، خطواته كانت بطيئة ممزوجة بالحزن، وعقله منشغل بتفاصيل الدفن أكثر من أي شيء آخر، لم يكن يدري أن باب المقبرة يحمل خلفه مفاجأة لم تخطر على بال أحد.

مفاجأة خلف باب المقبرة

فتحوا قفل الباب أخيرا لكن خلفه كان شيئا يحجز فتحه، لم يظهر الصمت المعتاد للمكان، بل بدا المشهد مختلفا تماما، خلف الباب مباشرة كانت هناك خلايا نحل بأعداد كبيرة متشابكة ومتراصة كأنها بنيت بعناية وفي وقت طويل، وتبين أن عددها ثلاث عشرة خلية نحل كاملة، تغطي مساحة واسعة خلف باب المقبرة.

فتح المقبرة بعد 7 سنوات

حسام شعلان أحد أقارب المتوفى وهو من تولى هذه المهم، حمل مفتاح المقبرة الذي لم يستخدم منذ سنوات، وتوجه إلى المكان بخطوات بطيئة، محملة بالحزن وذكريات سابقة، لم يكن يعلم أن خلف الباب حكاية غير متوقعة تنتظره.

يقول حسام شعلان في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن المقبرة لم تفتح منذ سبع سنوات، وذلك منذ دفن والده عقب وفاته، مؤكدا أن المفتاح كان بحوزته طوال تلك المدة، مضيفا عند قيامي بفتح باب المقبرة فوجئت بوجود خلايا نحل بأعداد كبيرة، خلف الباب مباشرة، وكانت الخلايا متشابكة وبكثافة غير طبيعية.

وبحسب حسام، تبين أن عدد الخلايا ثلاث عشرة خلية نحل، حاول هو وعدد من الأهالي إزالتها لتجهيز المقبرة ودفن المتوفى، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بسبب كثافة النحل واستحالة الدخول إلى المقبرة بأمان.

أمام هذا المشهد غير المعتاد، تم اتخاذ قرار سريع بدفن المتوفى في مقبرة أخرى مجاورة داخل نفس المدافن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية خلية نحل محافظة المنوفية الكمايشة مركز تلا بالمنوفية

مواد متعلقة

ألعاب نارية وألوان، المنايفة يحتفلون بالعام الجديد (فيديو وصور)

محافظ المنوفية يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بكفر العرب

أولياء الأمور يطالبون بتعديل مواعيد الامتحانات بالمنوفية

صرف مساعدات مالية وعينية وتسهيل فحوصات طبية للحالات الإنسانية بالمنوفية

فرمها وحولها لخردة، الصور الأولى لحادث دهس قطار منوف لـ"ميكروباص"

قطار يدهس "ميكروباص" قرب محطة سرس الليان في المنوفية

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

أهالي طبلوها يحتفلون بالفائز بالمركز الأول عالميا في حفظ القران الكريم

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads