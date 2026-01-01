الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث بالطريق الإقليمي بالمنوفية

مصرع شخص بالطريق
مصرع شخص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
18 حجم الخط

 لقي شخص مصرعه وأُصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي، وقع على الطريق الإقليمي أمام مسجد الخضر، بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

تفاصيل الواقعة

 وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال، مأمور قسم شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن حالة وفاة و4 مصابين.

وعلى الفور، تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

الأمن يكشف حقيقة ادعاءات بزيادة حوادث السير بقويسنا في المنوفية

وكشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بتضررها من تزايد حوادث السير فى بعض مناطق مركز شرطة قويسنا، ومطالبتها بإنشاء مطبات صناعية ولافتات إرشادية، أكدت أجهزة الأمن بالمنوفية عدم صحة تلك الادعاءات.

وأوضحت التحريات أنه لم يرد أى بلاغ بهذا الشأن، وأن المطبات الصناعية واللافتات الإرشادية موجودة بالفعل. كما قامت  الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية استهدفت ضبط المخالفات بالمنطقة، وأسفرت جهودها مؤخرًا عن تحرير 1688 مخالفة مرورية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الإقليمى بالمنوفية المنوفية محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي مستشفي الباجور مركز الباجور

مواد متعلقة

خلية نحل تمنع دفن متوفى في المنوفية، ما القصة؟ (فيديو)

ألعاب نارية وألوان، المنايفة يحتفلون بالعام الجديد (فيديو وصور)

محافظ المنوفية يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بكفر العرب

أولياء الأمور يطالبون بتعديل مواعيد الامتحانات بالمنوفية

صرف مساعدات مالية وعينية وتسهيل فحوصات طبية للحالات الإنسانية بالمنوفية

فرمها وحولها لخردة، الصور الأولى لحادث دهس قطار منوف لـ"ميكروباص"

قطار يدهس "ميكروباص" قرب محطة سرس الليان في المنوفية

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي مع ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads