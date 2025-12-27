السبت 27 ديسمبر 2025
عودة حركة قطارات خط بنها - منوف لطبيعتها

حادث تصادم قطار
حادث تصادم قطار
أعلنت هيئة السكك الحديدية انتظام حركة القطارات بشكل كامل على خط بنها - منوف وذلك بعد إزالة آثار حادث تصادم قطار منوف بميكروباص بمحطة سرس الليان.  

حادث تصادم قطار منوف بميكروباص بمحطه سرس الليان

وكان خط قطار شهد تصادم بينه وبين ميكروباص الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة على الخط بنها - منوف.

وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإرسال دعم فني وفرق طوارئ لمنطقة الحادث.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية قد تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين قطار منوف وميكروباص أثناء محاولة الميكروباص اقتحام شريط القطار أثناء قدوم القطار.

وعلى الفور قامت  السكك الحديدية باتخاذ الإجراءات المناسبة وإرسال أوناش الهيئة بالإضافة إلى فرق الطوارئ لسرعة إعادة الحركة لطبيعتها على خط منوف.

