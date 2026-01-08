بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

18 حجم الخط

تواصل "فيتو" كشف تفاصيل شبكات الفساد داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد نشر عددها الورقي الصادر برقم (692) تقريرًا عن ضبط رئيس تحصيل أحد المناطق المهمة بالشركة، المشهور باسم «أفندينا»، على خلفية قيامه بالتلاعب بعدد كبير من الحسابات والعدادات الخاصة بالشقق السكنية والمحلات والمطاعم الراقية، والتي كانت تدفع فاتورة استهلاك شهرية لا تتجاوز 9 جنيهات للقراءة الصفرية لفترة تجاوزت 20 عامًا.

وتأتي هذه الوقائع في إطار الخطة التي أطلقها الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، حسن البيلي، للقضاء على بؤر الفساد المتشعبة داخل قطاعات الشركة منذ عقود طويلة.

وأكدت مصادر مطلعة في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن التحقيقات مع «أفندينا» كشفت عن أسماء جديدة من رؤساء القطاعات بالشركة تورطت في أعمال الفساد، من أبرزهم بعض رؤساء النقابة العامة للمرافق.

وأوضحت المصادر أنه تم إصدار قرارات بنقل وتنزيل الدرجة الوظيفية لرئيس قطاع وأربعة من مديري العموم إلى درجة موظف، مع توجيه إنذار كتابي بالفصل في حالة تكرار المخالفات، وتم نقل أحدهم إلى إدارة التدريب، وآخرين إلى قطاع التكاليف، بينما نقل اثنان إلى إدارات العبور والمرج، بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد تتعلق بـ«أفندينا»، الذي صدر بحقه قرار من النيابة العامة للمثول للتحقيقات، إلا أنه لا يزال هاربًا.

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قام بتكريم أحد الفنيين، يدعى حسام الدين صلاح، العامل بمركز تحكم مدينة نصر، بعد قيامه بالإبلاغ عن محاولة سرقة غرفة المحولات.

وأوضحت أن الواقعة حدثت أثناء تواجده بالغرفة، حيث لاحظ محاولة شخص الدخول بهدف السرقة، فقام بإغلاق الباب عليه وأبلغ الأجهزة الأمنية فورًا، والتي تمكنت من القبض على المتهم.

وأشارت المصادر أيضًا إلى أن التحقيقات التي قامت بها الشؤون القانونية بالشركة كشفت عن وجود عصابة جديدة متخصصة في سرقة البارات والكفوف النحاسية وسكاكين التوصيل، وتحديدًا في إدارة العبور.

وأضافت أن التحقيقات أسفرت عن ضبط زوجة أحد مديري القطاعات، والتي كانت تقوم بتزوير توقيعه على قرارات إخراج معدات من الخدمة بهدف إعادة بيعها خارجيًا.



وأوضحت المصادر أن الشئون القانونية بالشركة حصلت على شيكات من المتهمين لاسترداد المبالغ المختلسة، حيث سيتم سداد المبالغ على أقساط شهرية بقيمة 80 ألف جنيه، وذلك وفقًا لقرارات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بعدم ترقية أو نقل أي موظف إلا بعد استرداد المستحقات المالية للمال العام.

وأكدت المصادر أن الشركة تمكنت أيضًا من ضبط قضية أخرى، بعد اكتشاف قيام زوجة أحد مديري القطاعات، العاملة بالشركة، والتي حصلت على إجازة وضع لمدة سنة كاملة، بالعمل في إحدى شركات القطاع الخاص خلال فترة الإجازة.

وفي الوقت نفسه، قام زوجها بصرف جوائز وبدلات لها تزيد قيمتها على 30 ألف جنيه، مخالفة للقانون الذي ينص على حصول الموظفة الحاصلة على إجازة وضع على الراتب الأساسي فقط دون أي حوافز أو بدلات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحويل القضية إلى الشئون القانونية بالشركة، والتي أصدرت حكمها بإلزام الموظفة برد 15 ألف جنيه فقط للشركة.

