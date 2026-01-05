الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

مضاعفات مرض البهاق وطرق الوقاية منه

البهاق
البهاق
18 حجم الخط

مرض البهاق من الأمراض الجلدية المزمنة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وللأسف ليس له علاج ويؤثر نفسيا على أصحابه نظرا لتغير شكل الجلد.

ومرض البهاق، ليس له علاج نهائى ولكن علاجه يقلل المضاعفات ويساعد المريض على التعايش معه، وهو ليس خطير ولكن يجب أن يخضع المريض للدعم النفسي خاص. من المقربين له.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن البهاق من الأمراض المناعية التى تصيب الجلد، ويتميز بظهور بقع بيضاء على الجلد نتيجة فقدان الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وعلى الرغم من أن البهاق لا يعد مرض معدي ولا يسبب ألم جسدي مباشر، إلا أن له مضاعفات متعددة قد تؤثر على صحة المريض الجسدية والنفسية والاجتماعية، خاصة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

مضاعفات مرض البهاق 

وأضاف لانا، أن من مضاعفات مرض البهاق:-

  • الحساسية الشديدة لأشعة الشمس، وعند فقدان صبغة الميلانين، يصبح الجلد أقل قدرة على حماية نفسه من الأشعة فوق البنفسجية، مما يزيد من خطر حروق الشمس المتكررة، والتهابات الجلد، وزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل.
  • جفاف الجلد وسهولة تهيجه، والبقع المصابة بالبهاق غالبا ما تكون أكثر جفاف من الجلد الطبيعي، وسريعة التهيج، وأكثر عرضة للحكة والاحمرار.
  • مشكلات العين، وقد يعاني بعض مرضى البهاق من التهاب القزحية، وحساسية شديدة للضوء، وتغيرات طفيفة في لون شبكية العين.
مضاعفات مرض البهاق 
مضاعفات مرض البهاق 
  • فقدان لون الشعر، وفي بعض الحالات يظهر الشيب المبكر، وتحول شعر الرأس أو الحواجب أو الرموش إلى اللون الأبيض.
  • الاكتئاب والقلق، ويعد التأثير النفسي من أخطر مضاعفات البهاق، حيث يعاني المريض من الشعور بالحزن المستمر، والقلق الاجتماعي، وفقدان الثقة بالنفس.
  • ضعف تقدير الذات، وظهور البقع البيضاء في أماكن ظاهرة مثل الوجه أو اليدين قد يؤدي إلى الإحراج، والعزلة الاجتماعية، وتجنب المناسبات العامة.
  • يصنف البهاق كمرض مناعي ذاتي، وقد يصاحبه أمراض الغدة الدرقية، وداء السكري من النوع الأول، وفقر الدم الخبيث، والثعلبة.
  • بعض العلاجات قد تسبب آثار جانبية مثل ترقق الجلد عند الإفراط في استخدام الكورتيزون الموضعي، وتهيج الجلد أو تغير لونه، وحساسية تجاه بعض الأدوية أو جلسات العلاج الضوئي.

طرق تقليل مضاعفات مرض البهاق

وتابعت، أن هناك بعض الطرق التى تقلل من مضاعفات مرض البهاق، منها:-

  • استخدام واقي الشمس يوميا.
  • الالتزام بتعليمات الطبيب.
  • الدعم النفسي والعلاج السلوكي.
  • توعية المحيطين بطبيعة المرض.
  • الاهتمام بالتغذية الصحية وتقوية المناعة.
txt

نظام غذائي صحي لأصحاب الأمراض المناعية لتخفيف الأعراض

txt

6 أعراض مبكرة للإصابة بـ الذئبة الحمراء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البهاق مرض البهاق مضاعفاته مرض البهاق صحة الصحة الدكتورة لانا شكرى

مواد متعلقة

4 مضاعفات في انتظارك، معهد التغذية يحذر من الإفراط في تناول "الهوت شوكليت"

نصائح تجنبك الإصابة بمضاعفات مرض السكري

يؤدي للوفاة، مضاعفات وأعراض التهاب المرارة الحاد

التغذية السليمة لمرضى الذئبة الحمراء للحماية من مضاعفات المرض

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تأكيدا لـ فيتو.. إبراهيم عادل أساسيا، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بنين

انطلاق البعثة التجارية لقطاعي التغليف والأغذية إلى أبيدجان 11 يناير

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

الأوقاف عن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: مصر نموذجًا فريدًا للتعايش بين الأديان والثقافات

المزيد
الجريدة الرسمية