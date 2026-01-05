مضاعفات مرض البهاق وطرق الوقاية منه

18 حجم الخط

مرض البهاق من الأمراض الجلدية المزمنة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وللأسف ليس له علاج ويؤثر نفسيا على أصحابه نظرا لتغير شكل الجلد.

ومرض البهاق، ليس له علاج نهائى ولكن علاجه يقلل المضاعفات ويساعد المريض على التعايش معه، وهو ليس خطير ولكن يجب أن يخضع المريض للدعم النفسي خاص. من المقربين له.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن البهاق من الأمراض المناعية التى تصيب الجلد، ويتميز بظهور بقع بيضاء على الجلد نتيجة فقدان الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج الميلانين، وعلى الرغم من أن البهاق لا يعد مرض معدي ولا يسبب ألم جسدي مباشر، إلا أن له مضاعفات متعددة قد تؤثر على صحة المريض الجسدية والنفسية والاجتماعية، خاصة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

مضاعفات مرض البهاق

وأضاف لانا، أن من مضاعفات مرض البهاق:-

الحساسية الشديدة لأشعة الشمس، وعند فقدان صبغة الميلانين، يصبح الجلد أقل قدرة على حماية نفسه من الأشعة فوق البنفسجية، مما يزيد من خطر حروق الشمس المتكررة، والتهابات الجلد، وزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل.

جفاف الجلد وسهولة تهيجه، والبقع المصابة بالبهاق غالبا ما تكون أكثر جفاف من الجلد الطبيعي، وسريعة التهيج، وأكثر عرضة للحكة والاحمرار.

مشكلات العين، وقد يعاني بعض مرضى البهاق من التهاب القزحية، وحساسية شديدة للضوء، وتغيرات طفيفة في لون شبكية العين.

مضاعفات مرض البهاق

فقدان لون الشعر، وفي بعض الحالات يظهر الشيب المبكر، وتحول شعر الرأس أو الحواجب أو الرموش إلى اللون الأبيض.

الاكتئاب والقلق، ويعد التأثير النفسي من أخطر مضاعفات البهاق، حيث يعاني المريض من الشعور بالحزن المستمر، والقلق الاجتماعي، وفقدان الثقة بالنفس.

ضعف تقدير الذات، وظهور البقع البيضاء في أماكن ظاهرة مثل الوجه أو اليدين قد يؤدي إلى الإحراج، والعزلة الاجتماعية، وتجنب المناسبات العامة.

يصنف البهاق كمرض مناعي ذاتي، وقد يصاحبه أمراض الغدة الدرقية، وداء السكري من النوع الأول، وفقر الدم الخبيث، والثعلبة.

بعض العلاجات قد تسبب آثار جانبية مثل ترقق الجلد عند الإفراط في استخدام الكورتيزون الموضعي، وتهيج الجلد أو تغير لونه، وحساسية تجاه بعض الأدوية أو جلسات العلاج الضوئي.

طرق تقليل مضاعفات مرض البهاق

وتابعت، أن هناك بعض الطرق التى تقلل من مضاعفات مرض البهاق، منها:-

استخدام واقي الشمس يوميا.

الالتزام بتعليمات الطبيب.

الدعم النفسي والعلاج السلوكي.

توعية المحيطين بطبيعة المرض.

الاهتمام بالتغذية الصحية وتقوية المناعة.

