نظام غذائي صحي لأصحاب الأمراض المناعية لتخفيف الأعراض

الأمراض المناعية من الأمراض المزمنة التي ليس لها علاج وللاسف حيث تحدث نتيجة قيام جهاز المناعة بمهاجمة أعضاء الجسم ومنها أمراض وراثية وأخرى ليس لها سبب معروف.

ورغم أنه لا يوجد علاج نهائى للتخلص من الأمراض المناعية إلا أنه يمكن السيطرة عليها وتخفيف أعراضها من خلال المتابعة مع الطبيب المختص والالتزام بالتعليمات من حيث الغذاء المناسب والأدوية التي تخفف من الأعراض.

وتقول الدكتورة حنان الخولى أخصائية التغذية العلاجية، إن الأمراض المناعية تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة خلايا الجسم مثلما يحدث فى حالات الروماتويد والذئبة الحمراء والبهاق وغيرهم، وهذه الأمراض ليس لها علاج سوى مهدئات ومسكنات وأدوية تضمن عدم حدة الأعراض وبطء حدوث المضاعفات، ولكن ليس الدواء فقط الذى يؤخر تطور الأمراض المناعية بل التغذية السليمة أيضا.

أهمية التغذية السليمة لأصحاب الأمراض المناعية

وأضافت حنان، أنه يجب على أصحاب الأمراض المناعية، الالتزام بنظام غذائي يحدده الطبيب المعالج، لأن التغذية السليمة ليها دور مهم جدا في علاج الأمراض المناعية، منها:-

تقليل الالتهابات

دعم جهاز المناعة

تحسين الأعراض وجودة الحياة

نصائح غذائية مهمة لأصحاب الأمراض المناعية

وتابعت، أن هناك بعض النصائح الغذائية التى يجب على أصحاب الأمراض المناعية إتباعها، منها:-

التركيز على الخضروات الورقية والخضروات الملونة.

تناول أوميجا 3 مثل السمك الدهني كالماكريل والسردين والتونة والسلمون وبذور الكتان.

اختيار الدهون الصحية وتقليل الدهون المصنعة.

الإكثار من مضادات الأكسدة.

تقليل السكريات، والأطعمة المصنعة، والمقليات.

شرب كمية كافية من المياه.

واوضحت الدكتورة حنان الخولى أخصائية التغذية العلاجية، أن كل حالة مناعية مختلفة عن الأخرى وكل جسم له طبيعة مختلفة وايضا تختلف الحالات من شخص لآخر، لذا يجب أن تكون هناك خطة الغذائية فردية ومناسبة لطبيعة المرض، يحددها الطبيب المعالج من التحاليل، والأدوية، والتغذية ليست بديل للعلاج لكنها شريك أساسي في رحلة التعافي.

