6 أعراض مبكرة للإصابة بـ الذئبة الحمراء

تعد الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية المعقدة التي تظهر غالبا في مرحلة الشباب، وتحديدا بين سن 15 و44 عاما، وتكمن خطورة هذا المرض في صعوبة اكتشاف أعراضه الأولية لتشابهها الكبير مع حالات طبية أخرى، فضلا عن تباين حدتها من شخص لآخر، حيث يمر المصاب بفترات من "النشاط" تشتد فيها الأعراض، وفترات أخرى من "الهدوء" تتحسن فيها الحالة بشكل ملحوظ.

فيما يلي استعراض مفصل لأبرز 6 علامات تحذيرية وأعراض مبكرة لا ينبغي تجاهلها لـ الذئبة الحمراء:

1. الحمى المجهولة والإرهاق المزمن

تعتبر الحمى الطفيفة والمتكررة (بين 36.9 و38.3 درجة مئوية) من أولى إشارات الالتهاب أو العدوى الناتجة عن المرض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ويرافق ذلك شعور بالارهاق الشديد يطال 90% من المصابين، وهو تعب لا يزول بالراحة التقليدية وقد يعطل تفاصيل الحياة اليومية.

2. تساقط الشعر وتغيرات الجلد

يعد تساقط الشعر وتراكم الفراغات في فروة الرأس من الأعراض الشائعة، وغالبا ما يعود الشعر للنمو مع تلقي العلاج، ما لم تتكون ندبات دائمة، كما تظهر الحساسية الجلدية بشكل جلي عبر "طفح الفراشة" الذي يغطي وجنتي المصاب وجسر أنفه، إضافة إلى بقع قشرية أو قروح في الفم وتغير في لون أطراف الأصابع عند التعرض للشمس.

3. التهديد الصامت للكلى

قد يؤدي المرض إلى التهاب الكلى، مما يعيق قدرتها على تنقية السموم، وتظهر أعراضه عبر تورم الساقين، ارتفاع ضغط الدم، ظهور دم في البول أو تغير لونه للداكن، والحاجة المتكررة للتبول ليلا.

ويحذر الأطباء من أن إهمال متابعة وظائف الكلى قد يؤدي إلى الفشل الكلوي المزمن.

4. آلام المفاصل ومشكلات التنفس

تتسبب الالتهابات في آلام وتصلب وتورم المفاصل، خاصة في الصباح، وقد تتطور إلى حالات مثل التهاب الأوتار أو متلازمة النفق الرسغي، وعلى صعيد الجهاز التنفسي، قد تسبب الذئبة التهابا في الأنسجة المحيطة بالرئة، مما يؤدي إلى آلام حادة في الصدر عند التنفس أو السعال أو حتى الضحك.

5. اضطرابات الجهاز الهضمي والغدة الدرقية

يعاني بعض المرضى من حموضة المعدة وارتجاع المريء، وهو ما يتطلب نمطا غذائيا خاصا. كما يرتفع خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي، مما قد يسبب تقلبات في الوزن والمزاج وجفافا في الجلد والشعر.

6. جفاف العين والفم

من العلامات المبكرة أيضا الشعور بجفاف في الفم والعينين، وهو ما قد يشير إلى تطور "متلازمة شوغرن" المرتبطة بالذئبة، حيث تهاجم الخلايا المناعية الغدد المسؤولة عن الدموع واللعاب، وقد يمتد الجفاف ليشمل مناطق أخرى في الجسم.

الأعراض الأخري

إلى جانب ما الـ 6 المبكرة، قد تظهر مجموعة من الأعراض المتفرقة لـ الذئبة الحمراء تشمل:

قروح الفم وتضخم الغدد الليمفاوية.

آلام العضلات وهشاشة العظام.

فقر الدم (الأنيميا) والدوار.

حالات من الاكتئاب أو النوبات التشنجية في حالات متقدمة.

