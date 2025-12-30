نصائح تجنبك الإصابة بمضاعفات مرض السكري

18 حجم الخط

مرض السكري من الأمراض المزمنة التي ليس لها علاج ولكنها تتطلب متابعة مستمرة، والالتزام بالعلاج ونظام غذائي متوازن.

وذلك لأن إهماله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على معظم أعضاء الجسم، وتسبب أمراض أخرى مثل القلب والكلى وغيرهم.

تقول الدكتورة وفاء شريف استشارى أمراض الباطنة والغدد والسكر: إن مضاعفات السكري عديدة وخطيرة ومعظمها تهدد الصحة، لذا يجب على مريض السكر الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج من حيث الدواء والغذاء، لتجنب حدوث أى مضاعفات.

مضاعفات مرض السكر

وأضافت أنه تنقسم مضاعفات مرض السكر إلى مضاعفات قصيرة المدى ومضاعفات طويلة المدى، منها:-

هبوط السكر في الدم، وهو يحدث نتيجة تناول جرعة زائدة من الأنسولين أو أدوية السكر، أو تأخير الوجبات، وأعراضه عبارة عن دوخة، وتعرق، ورجفة، وجوع شديد، وتشوش، وقد يؤدي إلى فقدان الوعي إذا لم يعالج فورا.

ارتفاع السكر في الدم، ويحدث بسبب الإهمال في العلاج أو الإفراط في تناول السكريات، والأعراض عبارة عن عطش شديد، وكثرة التبول، وإرهاق، وجفاف الفم، وقد يتطور إلى غيبوبة سكرية.

مضاعفات العين (اعتلال الشبكية)، حيث ضعف النظر أو العمى مع مرور الوقت، أو نزيف في الشبكية.

مضاعفات الكلى (اعتلال الكلى السكري)، حيث تدهور وظائف الكلى، وقد يصل إلى الفشل الكلوي والحاجة لغسيل كلوى.

مضاعفات الأعصاب (الاعتلال العصبي)، حيث تنميل ووخز في الأطراف، وفقدان الإحساس بالألم أو الحرارة.

مضاعفات القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، والجلطات القلبية والدماغية.

القدم السكرية، وتقرحات مزمنة، والتهابات قد تؤدي إلى البتر في الحالات الشديدة.

ضعف المناعة، حيث كثرة الإصابة بالعدوى، وبطء التئام الجروح.

مضاعفات مرض السكر

طرق تجنب مضاعفات مرض السكر

وتابعت، أنه لتجنب الإصابة بمضاعفات مرض السكر، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

ضبط مستوى السكر في الدم، حيث الالتزام بتناول الأدوية أو الإنسولين بانتظام، وقياس السكر بشكل دوري.

اتباع نظام غذائي صحي، حيث تقليل السكريات والنشويات البسيطة، والإكثار من الخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتين الصحي، وتنظيم مواعيد الوجبات.

ممارسة النشاط البدني، حيث المشي يوميا لمدة 30 دقيقة، يساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين.

المتابعة الطبية المنتظمة، مثل فحص العين سنويا، وتحليل وظائف الكلى، وفحص القدمين بانتظام.

العناية بالقدمين، غسل القدمين يوميا وتجفيفهما جيدا، وعدم المشي حافيا، وفحص أي جرح أو تشقق فورا.

الإقلاع عن التدخين، لأنه يزيد من خطر مضاعفات القلب والأوعية.

السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول، من خلال الالتزام بالأدوية، وتقليل الدهون والملح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.