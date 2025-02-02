تعرف على أسباب ومضاعفات مرض البهاق

يسبب البهاق بقعًا من الجلد تفقد لونها، ويمكن أن يؤثر أيضًا على العينين والشعر، وتكون بقع البهاق أكثر حساسية لأشعة الشمس، والتي تظهر عندما يتم تدمير الخلايا الصبغية داخل الجلد.

الخلايا الصبغية هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين، ويمنح الميلانين الجلد لونه ويحميه من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

ما هو البهاق؟

البهاق هو حالة جلدية تفقد فيها بقع الجلد لونها.

تختلف المساحة الكلية للجلد التي يؤثر عليها البهاق بين الأفراد، ويمكن أن يؤثر أيضًا على العينين وداخل الفم والشعر، وفي بعض الحالات، قد تظل المناطق المصابة متغيرة اللون لبقية حياة الشخص، وقد يعاني آخرون من إعادة تصبغ تلقائي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الحالة حساسة للضوء، وهذا يعني أن المناطق المصابة أكثر حساسية لأشعة الشمس من المناطق غير المصابة.

من الصعب التنبؤ بما إذا كانت البقع ستنتشر ومدى انتشارها، وقد يستغرق الانتشار أسابيع، أو قد تظل البقع ثابتة لشهور أو سنوات.

تميل البقع الفاتحة إلى أن تكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص ذوي درجات لون البشرة الداكنة.

أعراض البهاق

الأعراض المميزة للبهاق هي ظهور بقع مسطحة ذات لون أفتح على الجلد، وغالبًا ما تكون البقعة البيضاء الأولى التي تصبح ملحوظة هي منطقة حروق الشمس أو إصابة طفيفة.

قد تبدأ كبقعة بسيطة، أفتح قليلًا من بقية الجلد، ولكن مع مرور الوقت، تصبح أفتح حتى تتحول إلى اللون الأبيض.

تختلف البقع في الشكل والحجم، ويمكن أن تلتهب الحواف أحيانًا، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الحكة.

ومع ذلك، لا تسبب عادةً أي إزعاج أو تهيج أو وجع أو جفاف في الجلد، على الرغم من أنها عادة ما تكون أكثر عرضة لحروق الشمس.

تختلف آثار البهاق بين الأشخاص، على سبيل المثال، قد يعاني بعض الأشخاص من عدد قليل من النقاط البيضاء التي لا تتطور أكثر، بينما يصاب آخرون ببقع بيضاء أكبر تتجمع معًا وتؤثر على مناطق أكثر أهمية من الجلد.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من فقدان السمع وفقدان تصبغ العين وأمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل مرض الغدة الدرقية.

أسباب وعوامل الخطر للإصابة بالبهاق

ما يسبب البهاق غير معروف، ولكن هناك بعض النظريات.

تتضمن بعض الأسباب المحتملة:

الوراثة: يقدر أن 20٪ من المصابين بالبهاق لديهم قريب من الدرجة الأولى يعاني من هذه الحالة.

الاستجابة المناعية الذاتية: يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الخلايا الصبغية ويقتلها.

الإجهاد التأكسدي: عندما يعاني الأشخاص من خلل في جزيئات الأكسجين ومضادات الأكسدة، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالبهاق.

العوامل البيئية: قد يؤدي الضيق العاطفي أو حروق الشمس أو التعرض للمواد الكيميائية إلى الإصابة بالبهاق.

يكون لدى الشخص فرصة أكبر للإصابة بالبهاق إذا كان لديه تاريخ عائلي للإصابة بهذه الحالة. ومع ذلك، ترتبط بعض أمراض المناعة الذاتية بزيادة المخاطر، ويعاني حوالي 15 - 25% من المصابين بالبهاق من حالة مناعية ذاتية أخرى.

تتضمن هذه الحالات المناعية الذاتية الأخرى ما يلي:

مرض السكري من النوع الأول

مرض الغدة الدرقية

مرض أديسون

فقر الدم الخبيث

الصدفية

التهاب المفاصل الروماتويدي

الذئبة الحمامية الجهازية

مضاعفات البهاق

قد لا يتطور البهاق إلى أمراض أخرى، ولكن الأشخاص المصابين بهذه الحالة هم أكثر عرضة لتجربة:

حروق الشمس المؤلمة

فقدان السمع

تغيرات في الرؤية وإنتاج الدموع، مثل التهاب القزحية

الوصمة الاجتماعية والإجهاد العقلي

زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد

معظم المصابين بالبهاق لا يعانون من هذه الحالات، ولكن قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات لاستبعادها.

ويمكن لأي شخص مصاب بهذه الحالة أن يعاني من أعراض القلق والاكتئاب بسبب الضغوط الاجتماعية ونظرة المجتمع.

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