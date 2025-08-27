علامات تؤكد إصابتك بمرض البهاق، فما أسبابه وطرق العلاج؟

أعراض البهاق، البهاق من الأمراض المناعية المزمنة التى يصعب علاجها، وللاسف يصاب به الكبار والصغار لأسباب عديدة معروفة وغير معروفة.

وأعراض البهاق، عديدة ومعروفة وهى تزعج المريض كثيرا لأنها تسبب فى ابتعاد الأشخاص عنه والخوف من العدوى على الرغم أنه مرض غير معدى.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن البهاق هو مرض جلدي مزمن غير معدى يحدث نتيجة فقدان الجلد لصبغة الميلانين المسؤولة عن لونه الطبيعي، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء متفاوتة الحجم والشكل في أماكن مختلفة من الجسم، وهو من الأمراض التي قد تؤثر نفسيا واجتماعيا على المريض بسبب تغير مظهر الجلد، رغم أنه لا يشكل خطر مباشر على الصحة الجسدية.

أعراض البهاق

وأضافت لانا، تختلف أعراض البهاق من شخص لآخر، ولكن أبرزها:

ظهور بقع بيضاء فاتحة على الجلد، غالبا تكون أكثر وضوحا في مناطق الوجه، اليدين، القدمين، والمناطق حول الفم والعينين.

انتشار البقع تدريجيا أو بشكل مفاجئ في أماكن مختلفة.

فقدان لون الشعر في مناطق معينة مثل فروة الرأس، الحاجبين، الرموش أو اللحية.

تغير لون الأغشية المخاطية مثل داخل الفم أو الأنف.

أحيانا يظهر اختلاف في لون العينين نتيجة نقص صبغة القزحية، لكنه نادر.

أسباب البهاق

وتابعت، لا يوجد سبب واحد محدد، لكن هناك عدة عوامل أهمها:-

خلل مناعي ذاتي، حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا الميلانين في الجلد ويدمرها.

العوامل الوراثية، وجود تاريخ عائلي يزيد من احتمالية الإصابة.

العوامل البيئية، مثل التعرض الزائد للشمس أو بعض المواد الكيميائية.

اضطرابات أخرى، أحيانا يرتبط البهاق باضطرابات الغدة الدرقية أو السكري أو أمراض المناعة الذاتية.

الضغط النفسي أو الصدمات الجلدية، قد تساهم في ظهور أو تفاقم المرض.

مخاطر البهاق

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أنه رغم أن البهاق غير معدٍ ولا يهدد الحياة، إلا أن له بعض المخاطر، منها:-

مشكلات جلدية، مثل زيادة حساسية المناطق المصابة للشمس مما يعرضها للحروق بسرعة.

اضطرابات بصرية أو سمعية في حالات نادرة نتيجة نقص الصبغة في العين أو الأذن الداخلية.

تأثير نفسي واجتماعي، فقد يسبب القلق والاكتئاب وانخفاض الثقة بالنفس.

زيادة خطر بعض الأمراض المناعية مثل أمراض الغدة الدرقية أو فقر الدم الخبيث.

علاج البهاق

وقالت استشارى الأمراض الجلدية لا يوجد علاج نهائي للبهاق حتى الآن، ولكن هناك بعض العلاجات التى تساعد على تحسين مظهر الجلد:د، منها:-

كريمات لتخفيف الالتهاب وتحفيز عودة اللون، وكريمات مثبطة للمناعة.

استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتحفيز إعادة التصبغ.

زراعة الخلايا الصبغية أو ترقيع الجلد في الحالات المستقرة.

استخدام مستحضرات التجميل أو كريمات التسمير لتوحيد لون البشرة.

ظهرت بعض العلاجات البيولوجية الحديثة التي تعمل على تعديل المناعة.

الوقاية من مضاعفات البهاق

وأضافت الدكتورة لانا، أنه رغم أنه لا يمكن منع الإصابة بالبهاق بشكل كامل، إلا أن هناك خطوات لتقليل آثاره، منها:-

حماية البشرة من الشمس باستخدام واقى شمسي بدرجة حماية عالية.

تجنب الصدمات الجلدية أو التعرض للمواد الكيميائية القاسية.

المتابعة الطبية المنتظمة خاصة عند وجود أمراض مناعية أخرى.

اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية الجيدة، النوم الكافي، وتقليل التوتر النفسي.

الدعم النفسي والاجتماعي من خلال جلسات التوعية أو مجموعات الدعم.

