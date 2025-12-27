يؤدي للوفاة، مضاعفات وأعراض التهاب المرارة الحاد

18 حجم الخط

تعد المرارة عضو هضمي حيوي يشبه ثمرة الكمثرى، وتقبع في الجانب الأيمن من تجويف البطن، حيث تلعب دور محوري في تخزين العصارة الصفراوية وإفرازها لتسهيل عملية هضم الدهون، ومع ذلك قد يتحول هذا العضو الصغير إلى مصدر لألم شديد عند تعرضه للالتهاب، وهي حالة طبية تستوجب التدخل السريع لتجنب مضاعفات قد تهدد الحياة.

أسباب التهاب المرارة الحاد

يرتبط الالتهاب غالبا بوجود حصوات مرارية، وهي كتل بلورية تتكون من أصباغ الصفراء والكوليسترول وأملاح الكالسيوم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تحدث الأزمة حين تسد إحدى هذه الحصوات القناة الواصلة بين الكبد والمرارة، مما يؤدي إلى ارتداد العصارة وتورم المرارة واحمرارها، وهذا الاحتباس للسوائل يخلق بيئة خصبة لنمو عدوى بكتيرية ثانوية، فيما يعرف طبيا بـ "التهاب المرارة الحاد".

العلامات والأعراض التحذيرية لالتهاب المرارة

تتعدد أعراض التهاب المرارة، لكنها تتركز بشكل أساسي في:

ألم الربع العلوي الأيمن: يظهر فجأة، خاصة بعد تناول وجبات غنية بالدهون، ويبدأ الألم غالبا فوق السرة ثم يستقر تحت القفص الصدري الأيمن، وقد يمتد ليشمل الكتف الأيمن أو أعلى الظهر.

الغثيان والقيء: نتيجة عجز الجسم عن تكسير الدهون بسبب انسداد القناة الصفراوية، مما يؤدي لفقدان الشهية والقيء المستمر.

الحمى والقشعريرة: يعاني نحو نصف المصابين من ارتفاع في درجة الحرارة يتجاوز 37.8 درجة مئوية.

الإعياء العام: الشعور بالضعف وعدم الارتياح، وهو غالبا ما يكون أول مؤشر على وجود عدوى.

في الحالات المتقدمة، يزداد الألم حدة مع التنفس العميق أو الحركة، مما يدفع المريض لالتزام السكون التام لتجنب نوبات الألم التشنجي.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة واختلاف الأعراض

تزداد احتمالية الإصابة مع التقدم في العمر، وتبرز عوامل خطر إضافية تشمل:

النساء والحوامل.

المصابون بالسمنة أو السكري.

من لديهم تاريخ عائلي مع الحصوات.

الأشخاص الذين فقدوا وزنهم بشكل سريع ومفاجئ.

وقد تكون الأعراض قد تكون "مضللة" لدى الأطفال وكبار السن، حيث قد لا تظهر عليهم الحمى أو الآلام الحادة، ويكتفون بالشكوى من الضعف العام وفقدان الشهية، وفي حالات نادرة، قد يظهر اصفرار في الجلد والعينين (اليرقان).

مضاعفات خطيرة لالتهاب المرارة

داخل غرف الطوارئ، يظهر مريض المرارة متصلب العضلات فيما يعرف بـ "الحماية العضلية"، وهي رد فعل تلقائي لحماية العضو الملتهب من ملامسة الفحص الطبي.

وإذا لم يتم التعامل مع الالتهاب بسرعة، فقد تتفاقم الحالة لتصل إلى انفجار المرارة، وهو ما يؤدي إلى عدوى شاملة في الدم قد تؤدي إلى الوفاة، لذلك يلجأ الجراحون غالبا إلى استئصال المرارة كحل جذري لمنع تطور الحالة إلى مراحل لا يمكن السيطرة عليها.

يؤكد الاطباء أن تجاهل آلام البطن المستمرة التي تزيد مدتها عن 4 إلى 6 ساعات يعد مخاطرة كبيرة، وأن التوجه للمستشفى هو الخطوة الوحيدة لضمان السلامة ومنع المضاعفات القاتلة.

