هل ظهور بقع بيضاء في الجسم دليل للإصابة بمرض البهاق؟ طبيب جلدية يجيب

البهاق من الأمراض الجلدية المزمنة التي تثير القلق لدى كثير من الأشخاص، خاصة مع ارتباطه بظهور بقع بيضاء على الجلد بشكل مفاجئ.

ما هو البهاق؟

البهاق هو اضطراب جلدي يحدث نتيجة فقدان الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين، وهي المادة التي تمنح الجلد لونه الطبيعي.

ويؤدي هذا الفقدان إلى ظهور بقع بيضاء غير منتظمة الشكل في مناطق مختلفة من الجسم، وقد تتوسع هذه البقع تدريجيًا مع الوقت.

أكد الدكتور أحمد فتحي، استشاري الأمراض الجلدية، أن "ظهور بقع بيضاء في أي مكان بالجسم لا يعني بالضرورة الإصابة بالبهاق"، مشيرًا إلى ضرورة إجراء فحص متخصص لتحديد السبب الحقيقي لهذه التغيرات الجلدية.

استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتأكيد الإصابة

وأوضح الدكتور فتحي في تصريحات خاصة أن التشخيص يعتمد على الكشف السريري الدقيق، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتأكيد الإصابة وتحديد درجة نقص صبغة الميلانين.

وأضاف: "أي بقعة فاتحة لا تعني تلقائيًا وجود بهاق، وقد تكون نتيجة التهابات أو أمراض جلدية أخرى مثل التينيا أو النخالة البيضاء".

ويتم تصنيف البهاق كمرض غير معد، لكنه قد يكون له أثر نفسي كبير على المريض نتيجة التغيرات الظاهرة في الشكل الخارجي، خاصة إذا أصاب الوجه أو اليدين.

أسبابه وعوامل ظهور مرض البهاق

حتى الآن، لم يتم تحديد سبب دقيق للبهاق، لكن يُعتقد أن للعوامل الوراثية والمناعية دورًا في ظهوره.

ففي بعض الحالات، يهاجم جهاز المناعة خلايا الجلد المسؤولة عن إنتاج الصبغة عن طريق الخطأ.

كما أن هناك بعض العوامل التي قد تساهم في تحفيز ظهور البهاق أو تطوره، منها:

التوتر النفسي الشديد

التعرض لأشعة الشمس الحادة

وجود تاريخ عائلي للإصابة

بعض الأمراض المناعية المصاحبة مثل أمراض الغدة الدرقية

البهاق، فيتو



التشخيص يحتاج إلى فحص متخصص

خيارات العلاج والتعامل مع المرض

رغم عدم وجود علاج نهائي للبهاق حتى الآن، فإن هناك عدة خيارات علاجية تساعد على تحسين مظهر الجلد وإبطاء تقدم المرض، منها:

الكريمات الموضعية التي تحتوي على الكورتيزون أو مثبطات المناعة

العلاج بالضوء الأشعة فوق البنفسجية

إزالة اللون من بقية الجسم في الحالات الشديدة

زراعة الخلايا الصبغية في بعض المراكز المتقدمة



كما يلعب الدعم النفسي دورًا مهمًا في رحلة علاج البهاق، حيث يعاني كثير من المرضى من القلق والاكتئاب بسبب مظهرهم الخارجي.

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