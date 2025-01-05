مرض مناعي يصيب العائلات، أسباب وأعراض البهاق وطرق العلاج المختلفة

البهاق هو حالة طويلة الأمد تسبب فقدان اللون في بقع على الجلد، ويحدث ذلك عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم عن طريق الخطأ خلايا الجلد التي تنتج اللون أو الصبغة (الخلايا الصبغية)، ويدمرها، مما يجعل الجلد المصاب أبيض حليبيًا.

يمكن أن تتأثر أي منطقة في الجسم، ومعظم المصابين بالبهاق لديهم بقع بيضاء في العديد من المناطق، ويمكن أن تظهر هذه البقع على نفس المنطقة على جانبي الجسم، مثل اليدين أو الركبتين، كما أنها تظهر أيضًا فجأة، وتغطي مساحة كبيرة من الجلد، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب البهاق

عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الخلايا الصبغية التي تنتج الميلانين ويدمرها، ويؤدي فقدان الميلانين إلى فقدان الجلد للونه المميز.

من غير الواضح ما الذي يحفز الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا الصبغية في الجلد، وتشير الأبحاث إلى أن حروق الشمس، أو الضيق العاطفي، أو التعرض لملوث كيميائي، أو أحداث مرهقة أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم البهاق.

على الرغم من أن البهاق يؤثر على جميع الأجناس بالتساوي، إلا أنه أكثر وضوحًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

هل البهاق وراثي؟

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أسباب البهاق، لكن الدراسات تظهر أن 30% من الحالات وراثية.

يرتبط البهاق بالتغيرات الجينية التي تشارك في وظيفة الجهاز المناعي أو الخلايا الصبغية، وحدد الباحثون أكثر من 30 جينًا بها اختلافات تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالبهاق، NLRP1 وPTPN22 هما اثنان من هذه الجينات.

قد يكون البهاق بسبب العوامل الوراثية والبيئية، ومع ذلك، فإن العديد من هذه العوامل غير معروفة.

عوامل خطر البهاق

يتطور البهاق عادة في وقت مبكر من الحياة، بين سن 10 و30 عامًا، وسوف يظهر دائمًا تقريبًا قبل سن الأربعين.

قد ينتقل البهاق في العائلات، ومن المرجح أن يصاب الشخص بالبهاق عندما يصاب به أحد أفراد العائلة أيضًا، أو عندما يظهر الشيب في الشعر قبل الأوان في العائلة.

يمكن أن تزيد أمراض المناعة الذاتية أيضًا من احتمالات الإصابة بالبهاق، وتشمل هذه الحالات:

مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي (التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو)

مرض السكري من النوع الأول

مرض أديسون

فقر الدم الخبيث

الصدفية

التهاب المفاصل الروماتويدي

الذئبة الحمامية الجهازية

قد تكون أيضًا معرضًا للإصابة بالبهاق إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من هذه الأمراض المناعية الذاتية.

أعراض البهاق

غالبًا ما تفقد الصبغة بسرعة في عدة مناطق من البشرة، وبعد ظهور البقع البيضاء، قد تظل كما هي لفترة من الوقت ولكنها تكبر لاحقًا، وقد يعاني الشخص من دورات من فقدان الصبغة واستقرارها، ويؤثر البهاق عادة على:

ثنيات الجسم (مثل الإبطين)

الأماكن التي تعرضت للإصابة في الماضي

المناطق المعرضة لأشعة الشمس

حول الشامات

حول فتحات الجسم

الأغشية المخاطية (الأنسجة التي تبطن الأنف والفم)

الجفون

الشعر

من النادر أن تعود الصبغة بمجرد ظهور البقع البيضاء.

قد يعاني المريض أيضًا من أعراض أمراض المناعة الذاتية الأخرى إلى جانب البهاق، مثل:

تضخم الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية

فقر الدم أو انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء السليمة

فقدان الوزن الشديد والعضلات

الشعر الرمادي المبكر

تساقط الشعر غير المنتظم

الضعف

علاج البهاق

لا توجد طريقة معروفة للوقاية من البهاق أو علاجه، ولكن يمكن جعل البشرة المصابة تبدو أفضل، ويعتمد العلاج الذي قد يكون الأفضل بالنسبة لك على العمر، ومدى احتياج البشرة إلى التحسين، ومدى تأثير البهاق عليها.

قد يعالج الطبيب هذه الحالة من خلال التوصية بعلاجات:

إبطاء تطور البهاق

مساعدة الخلايا الصبغية على النمو مرة أخرى

استعادة اللون للمناطق التي تحتوي على بقع بيضاء حليبية

قد يستغرق العلاج بعض الوقت حتى يعمل، وقد تحصل على بقع جديدة خلال هذا الوقت، وقد يقترح الطبيب أيضًا اتباع علاجات متعددة للحصول على أقصى استفادة.

أدوية البهاق

في البهاق، تتطور البقع البيضاء بعد أن يفقد الجلد الميلانين عندما يتم تدمير الخلايا المكونة للصبغة المعروفة باسم الخلايا الصبغية، وتميل الحالة إلى التقدم وقد تصبح عالمية.

قد يصف الطبيب كريمًا يحتوي على الكورتيكوستيرويد لوضعه على الجلد المصاب لمحاولة إعادته إلى لونه، وقد يستغرق الأمر شهورًا لرؤية التغييرات في البشرة، وقد يرى المريض أيضًا بعض الخطوط أو الخطوط على البشرة، أو قد تصبح البشرة أرق.

إذا كان البهاق يتقدم بسرعة، فقد يقترح الطبيب حبوب أو حقن الكورتيكوستيرويد.

في حالات نادرة، قد يقترحون مرهمًا يسمى مرهم مثبط الكالسينيورين، ويؤثر على جهاز المناعة لتخفيف الالتهاب، وقد يصاب المريض به إذا كان البهاق في منطقة صغيرة، وعادةً حول الوجه والرقبة، ولا يصف الأطباء هذه الأدوية كثيرًا، حيث ترتبط هذه الأدوية بسرطان الجلد والليمفوما.

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