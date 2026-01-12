الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استمرار التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حسين مدكور، فيتو
18 حجم الخط

تواصل هيئة قضايا الدولة، اليوم استقبال طلبات التقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد .

 ووجّه المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتمديد الفترة المخصصة للتقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة "مندوب مساعد" على الموقع الرسمى للهيئة حتى يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦.

وجاء قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي والمريح للمتقدمين، لتمكينهم من التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة بدقة وروية، دون ضغوط وقتية قد تؤثر على جودة واستكمال بياناتهم. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة الدائم لتحسين تجربة المواطنين وتذليل أي صعوبات تقنية قد تواجههم، خاصة مع طرح أنظمة حديثة للتقديم.

يُعد هذا القرار تجسيدًا عمليًا لرؤية الهيئة 

ويتضمن القرار وفق قيادة هيئة قضايا الدولة القائمة على المرونة ووضع المتقدم في بؤرة الاهتمام، وضمانًا لانسيابية ونجاح منظومة التعيينات وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، تمهيدًا لاستقبال كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة أعضاء قضايا الدولة تعينات قضايا الدولة

مواد متعلقة

تكليف النيابة الإدارية بالتحقيق في واقعة سقوط تلميذ بإحدى مدارس أسيوط

من المركزي للمحاسبات إلى مراقبة الحكومة، السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي بعد تعيينه بمجلس النواب

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

طلاب صفوف النقل الابتدائي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالجيزة

مصرع وإصابة 28 عاملا، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان بالشرقية

تشهد أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين، ماذا يحدث في جلسة مجلس النواب الافتتاحية؟

أسرة اللعبة 5 تنهي تصوير جميع المشاهد في هذا الموعد

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من إيران

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية