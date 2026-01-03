السبت 03 يناير 2026
محافظات

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو
أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بـ الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع تحرير محضر بالواقعة.
 

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا بالقرب من مركز العدوة شمال المحافظة.

 

الأجهزة الأمنية في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة.
 

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، إلى جانب الاشتباه في ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

