أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة المنيا عن موعد امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت 10 يناير 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 15 يناير 2026.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي في المنيا 2026

يأتي ذلك ضمن خطة المديرية لضمان انتظام سير العملية التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب داخل اللجان.

مديرية التربية والتعليم بالمنيا



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن جميع المدارس الثانوية في مختلف إدارات المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب، مع توفير بيئة هادئة وآمنة لأداء الامتحانات. كما تم التنسيق مع فرق الإشراف المدرسي لضمان الالتزام بكافة التعليمات التنظيمية وضبط أوقات الامتحانات لكل مادة وفق الجدول المحدد.

متابعة أوقات ومواعيد المواد

وأوضحت المديرية أن الطلاب يجب عليهم متابعة أوقات ومواعيد المواد بدقة، والتأكد من استكمال جميع المستلزمات المطلوبة قبل الدخول للجان، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية المقررة داخل المدارس.

تقديم الدعم النفسي



وشددت المديرية على دور أولياء الأمور في تقديم الدعم النفسي والمادي لأبنائهم خلال فترة الامتحانات، ومساعدتهم على تنظيم أوقات المذاكرة والاستعداد الجيد، بما يضمن أداء الطالب أفضل ما لديه ويقلل من التوتر والقلق.

سير العملية التعليمية

كما دعت المديرية جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الإعلانات الرسمية للمديرية والصفحات المدرسية للحصول على أي تحديثات أو تغييرات في مواعيد الامتحانات أو الجداول، لضمان سير العملية التعليمية بدون أي عقبات

