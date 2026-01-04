الأحد 04 يناير 2026
جنايات المنيا تنظر أولى جلسات استئناف المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الـ6 في دلجا

تنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام، أولى جلسات استئناف محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، بـ قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا. 

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في جلسة سابقة، بمعاقبة المتهمة هـ. ا، البالغة من العمر 26 عامًا، بالإعدام شنقًا، بعد إدانتها بقتل زوجها وأطفاله الستة، عقب قيامها بوضع مادة سامة لهم في الطعام، ما أدى إلى وفاتهم. 

واعترفت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها أقدمت على الجريمة بعد قيام زوجها بإعادة زوجته الأولى، وتدعى أم هاشم، إلى منزل الزوجية، الأمر الذي تسبب في شعورها بالغيرة والخوف على استقرار حياتها الزوجية، وهو ما دفعها إلى ارتكاب الجريمة. 

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة الاستئناف، إلى مرافعات الدفاع والاطلاع على أسباب الطعن، تمهيدًا للفصل في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل والحزن بين أهالي قرية دلجا ومركز ديرمواس.

