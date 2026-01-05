مياه الفيوم: تدعيم الشبكات بأطوال تصل إلى 20 كيلومتر خلال 2025

18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم: إن الشركة انتهت من تنفيذ عدد من مشروعات إحلال وتجديد ومدّ وتدعيم شبكات مياه الشرب وخطوط طرد الصرف الصحي بعدد من مناطق المحافظة، بإجمالي أطوال تجاوزت 20 كيلومتر طولي خلال عام 2025، وفي إطار خطة الشركة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة تطوير البنية التحتية

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الأعمال وفق خطة متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقليل نسب الفاقد، وتحسين الضغوط، بما يضمن استدامة الخدمة ووصول مياه شرب آمنة ونقية إلى المواطنين بجميع مراكز وقرى المحافظة، وما تم تنفيذه من مشروعات خلال العام 2025 يعكس حجم الجهد المبذول من العاملين بالشركة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة الفنية في التنفيذ، مؤكدًا استمرار الخطة التطويرية للشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكسب ثقتهم، وتحقيق رضاهم واستمرار العمل لدعم المناطق ذات الشكاوى.

نوعيات المشروعات المنفذة

فيما قالت المهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات: إن الأعمال شملت تنفيذ مشروعات بأقطار مختلفة لتلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، وشملت استكمال وإحلال وتجديد خطوط مياه وطرد رئيسية بأقطار (800 مليمتر، 225 مليمتر، 200 مليمتر، 160 مليمتر، 110 مليمتر).

وتابعت مدير المشروعات أن تنفيذ جميع الأعمال وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

