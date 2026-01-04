مياه الفيوم: حل جذري لمشكلة ضعف الضغط بقرية منية الحيط

18 حجم الخط

كلف المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الإدارات المعنية بمتابعة شكاوى أهالي قرية منية الحيط التابعة لمركز أطسا، المتعلقة بأحد خطوط مياه الشرب في المنطقة، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول والبدائل اللازمة وتنفيذها فورًا للمنطقة محل الشكوى، الواقعة بجوار المقابر.

ويُعرف الخط بأنه قطر 4 بوصات وبطول 500 متر، يتغذى من خط 8 بوصات، ويعاني من ضعف الضغط خاصة خلال فترات الذروة، لكونه في نهاية الشبكة، بالإضافة إلى تأثره بأعمال المرافق المختلفة ووجوده على عمق كبير، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمة.

متابعة خطوات حل المشكلة

وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من اختبار المواسير المخصصة لأعمال الإحلال، وجاءت نتائج العينات مطابقة للمواصفات القياسية، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ أعمال تغيير الخط، والتي يقوم بتنفيذها يدويًا عن طريق إدارة التنفيذ الذاتي، وبالتنسيق مع صيانة مركز إطسا نظرًا لضيق الشارع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لضمان جودة التنفيذ وسلامة الخدمة، علاوة على المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من الأعمال، في إطار حرص الشركة على الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن أي شكاوي ارد الي الشركة سواء مكتوبة أو عن طريق الخط الساخن، يتم إحالتها فورا الي الإدارة المختصة لفحصها والتأكد من صحتها وإيجاد الحل الفوري لها، حفاظا علي حقوق المواطنين في تقديم خدمة جيدة لهم.

