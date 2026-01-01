الخميس 01 يناير 2026
مياه الفيوم: خطة لإعادة تأهيل وتطوير مراكز خدمة العملاء

مركز خدمة عملاء شركة
مركز خدمة عملاء شركة الفيوم لمياه الشرب بابشواي، فيتو
كشف المهندس وليد اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن تبني خطة متكاملة لإعادة تأهيل وإنشاء مراكز لخدمات العملاء حديثة ومتطورة بمختلف فروعها، بما يساهم في تجويد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أنه جاري الدراسة لإنشاء مركز خدمة عملاء بمركز يوسف الصديق، تيسيرا على المواطنين وتوفير للوقت والجهد، وتحقيقًا لأعلى معدلات رضا العملاء.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس الشركة لمتابعة سير العمل داخل مركز خدمة العملاء النموذجي بمركز إبشواي.

حسن معاملة الجمهور وتسهيل الإجراءات

ووجّه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، فريق العمل بمركز خدمة عملاء فرع إبشواي، بضرورة تسهيل وتيسير إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وتقديم الخدمة بسرعة وكفاءة عالية، مع توفير كافة سبل الراحة للمترددين على المركز، من خلال أماكن انتظار مناسبة تضمن راحتهم لحين الحصول على الخدمة، وحسن استقبال المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها فورا، وتلقي مقترحاتهم التي تسهم في تحقيق أهداف الشركة، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الأداء الخدمي.

 

مياه الفيوم تعيد تأهيل المعدات والسيارات القديمة ضمن خطة ترشيد النفقات

استعدادا للأمطار، مياه الفيوم تنفذ خطة شاملة لتطهير شبكات الصرف الصحي

 وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، على التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة داخل المركز لضمان سرعة إنجاز الطلبات من خلال نظام الشباك الواحد، مع المتابعة المستمرة لأداء العاملين والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز التواصل المباشر وتحسين الصورة الذهنية للشركة لدى عملائها.

