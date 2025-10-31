أبرزها إتاحة السداد الإلكتروني لعدادات المياه، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 25/10/2025 إلى 31 /10 /2025.



فى يوم 31/ 10/ 2025 افتتح وزيرا الإسكان والشباب والرياضة " نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.



وأكد المهندس شريف الشربيني أنه تم رفع كفاءة "نادي النادي" وتأهيله لاستقبال المواطنين بما يتماشى مع خطة الدولة في تعظيم الاستفادة من المنشآت والمرافق العامة.



وقدم وزير الإسكان خلال الافتتاح الشكر للوزراء وسكان العاصمة وأعضاء مجلس الأمناء المشاركين في فعاليات الافتتاح، مؤكدًا أننا اليوم داخل صرح كبير بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة رفع كفاءة المدينة الرياضية وتأهيلها لاستقبال المواطنين بما يتماشى مع خطة الدولة في تعظيم الاستفادة من المنشآت والمرافق العامة، مثمنًا هذا التعاون باعتباره خطوة محورية نحو تعزيز دور المدينة الرياضية كمنشأة ترفيهية وخدمية للمواطنين، مشيدًا بتكامل الجهود بين الوزارتين في تنفيذ رؤية الدولة نحو مدن عصرية مستدامة توفر بيئة صحية ومتكاملة للمواطن.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى استمرار العمل على نشر تلك النماذج في مختلف المحافظات بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، وبما يعزز من مفهوم الرياضة كقوة ناعمة ومحرك للتنمية.

و أجرى الوزراء جولة داخل أرجاء النادي بالدراجات، الذي أُقيم على أحدث الطرز الإنشائية ويضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والخدمية والاجتماعية، منها ملاعب كرة القدم الخماسية والتنس والاسكواش، ومجمع حمامات السباحة، وصالة الجيمانيزيوم، والمبنى الاجتماعي، والمطاعم والكافيتريات، بما يجعله نموذجًا متكاملًا للأندية الحديثة التي توفر خدمات متكاملة للأعضاء وروادها من مختلف الفئات العمرية، اعقبها مباراة كرة قدم بين السادة الوزراء.



وجاء فى التقرير أنه فى يوم 30/ 10/ 2025 استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث عددًا من ملفات العمل المشتركة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



وتم خلال اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل المشتركة ومنها شركة (مدن مصر)، إحدى شركات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتولى تقديم خدمات إدارة وصيانة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، حيث تم استعراض رؤية الشركة في تشغيل وصيانة المرافق والتي تستهدف تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية والتشغيلية للمرافق بكافة مكوناتها وتطبيق النظم الذكية والتحول الرقمي في إدارة المرافق والخدمات العامة وتحسين كفاءة المرافق.



كما ناقش اللقاء موقف منظومة النظافة في المدن الجديدة وأعمال صيانة الزراعات في الطرق والمحاور بالمدن الجديدة وصيانة الإنارة وكافة عناصر الإنارة بالإضافة إلى التعامل مع الإشغالات الموجودة بالطرق، بالاضافة إلى مقترحات لمناطق إقامة منافذ بيع للسلع بالمدن الجديدة.

وفى نفس اليوم عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا لمتابعة سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن القطاع الشئون العقارية والتجارية أحد أهم القطاعات بالهيئة مؤكدًا حرصه على تلك اللقاءات المستمرة لتوحيد الأهداف والرؤى خلال الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم الموارد الخاصة بالهيئة وتكثيف خطط الطرح للمشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات لدى كافة الجهات، مشيرًا إلى أهمية التيسير على المواطنين المتعاملين مع الهيئة وكذلك المستثمرين، وفقا للتيسيرات الموضوعة، موجهًا بتطوير المنصات التي يتم التقدم من خلالها لكافة طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وفى ذات اليوم أعلن المهندس شريف الشربيني، عن تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل 2/11/2025، وحتى يوم 5/ 2/ 2026.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عوامل الترابط مع أبناء مصر في الخارج ومنها توفير الأراضي السكنية لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، بجانب توفير سكن لائق للمواطنين من خلال تنفيذ الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.



وفى يوم 29/ 10/ 2025 أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة السداد الإلكتروني لعدادات المياه الميكانيكية من خلال منافذ فوري وتطبيق الهاتف المحمول "ماي فوري"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتيسير على المواطنين في طرق سداد فواتير استهلاك المياه للعدادات الميكانيكية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضحت الوزارة أنه يمكن السداد من خلال منافذ (فورى) من خلال قيام المواطن بعد إصدار الفاتورة من قبل جهاز المدينة التوجه برقم الحساب لأحد منافذ فوري ويقوم بالدفع على كود الخدمة المخصص للمدينة التابع لها سواء نقدي أو بالبطاقات البنكية.



كما يمكن الدفع من خلال تطبيق الموبايل ( ماي فوري )، حيث يدخل المواطن على تطبيق الموبايل (ماي فوري) ويختار أيقونة هيئة المجتمعات العمرانية ويدخل على إسم جهاز المدينة التابع لها ويقوم بإدخال رقم الدفع الإلكتروني ويدفع من خلال الكارت المسجل بالتطبيق.



وفى ذات اليوم تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات الإسكان والطرق والبنية الأساسية والخدمات بمدينة السويس الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق جودة الحياة وتلبي رغبات المواطنين وتحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بمشروعات مدينة السويس الجديدة ومنها مشروع الإسكان الحر والمباني الخدمية ومحطة معالجة ورافع مياه وموزع كهرباء رئيسي، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ، مشددًا على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.



وفى نفس اليوم استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من شركة جيانجسو فينجهاى Jiangsu Fenghai، إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تحلية المياه والطاقة الجديدة، لبحث أوجه التعاون، وذلك في ضوء متابعة نتائج الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي وجه خلالها دعوة للشركات والمستثمرين الصينيين لبحث فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية بجمهورية مصر العربية، حضر اللقاء مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ونواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).



وفى يوم 28/ 10/ 2025 أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فوز مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بالتنقية الشرقية بمحافظة الإسكندرية وتحويلها إلى طاقة، بـ «جائزة الإمارات للطاقة»، التي يمنحها المجلس الأعلى للطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مرة كل عامين، وذلك تقديرًا لجهود مصر في تطبيق أحدث النظم البيئية والتكنولوجية في تحويل الحمأة إلى طاقة مستدامة.



ويُعد المشروع أحد النماذج الرائدة التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.



وقال المهندس شريف الشربيني، إنه قد تم إنشاء محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية عام 1993 بطاقة 200 ألف م³/يوم بنظام المعالجة الابتدائية، ثم جرى تطويرها في 2003 لتصل إلى 407 آلاف م³/يوم، وتوسعت في 2014 لتبلغ 800 ألف م³/يوم بالمعالجة الثانوية، وفي 2022 تم تنفيذ مشروع معالجة الحمأة وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع اتحاد شركتي «سويز» و«المقاولون العرب»، لتصبح المحطة بطاقة إجمالية 800 ألف م³/يوم وتخدم أكثر من 4 ملايين نسمة في مناطق شرق الإسكندرية.



كما عقد المهندس شريف الشربيني اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنفذة.



وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بمحافظتي الفيوم والمنيا، وتذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أهمية الانتهاء من المشروعات في المدد الزمنية المحددة.



وفى يوم 27/ 10/ 2025 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية الطروحات للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة للاستفادة منها وتعظيم الموارد والإيرادات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال الهيئة أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكدًا أهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.



كما تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدن: العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة وقنا الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية المستدامة.



واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بالمشروعات، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ، مشددًا على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام.



وفى نفس اليوم عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا مع مسؤولي قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعه سير العمل بالقطاع وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.



وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية دور قطاع التنمية والإنشاءات حيث إنه من القطاعات التي تحتك بشكل مباشر مع المواطنين بالمدن الجديدة ويعكس صورة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه هو المسؤول عن التنمية والتشغيل فيما يخص منظومة النظافة والتجميل والتشغيل وأيضا المشروعات السكنية المختلفة.



كما ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من المستشارين بالوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات المترتبة على إقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.



وفى ذات اليوم أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إحدى جهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ ٢٥٣ وحدة سكنية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة: لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة أكتوبر - لؤلؤة بدر - لؤلؤة العاشر من رمضان - العاشر من رمضان مجاورات (60 - 62 - 64)، وفى ١٥ مايو مجاورة "۳۱"، وبمحافظة السويس (عمارات مشروع مدينة الأمل)، وذلك بمساحات مختلفة.



وفى يوم 26/ 10/ 2025 أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال المرحلة المقبلة.



ونص القرار على أن يتولى المهندس حسام محمد محمود قمر، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندسة ريهام حسن سيد عطية، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس محمد كامل عبد الله الوهيدي، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، والمهندسة يسرا أحمد على محمد، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.



كما نص القرار على أن يكلف كل من المهندس بيشوى القس يعقوب، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندسة وفاء حسن عبد الله،، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندسة أسماء محمد أحمد عمران،، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس عادل قاسم إبراهيم، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندسة إنجى سمير إبراهيم عمار، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عبد الكريم عبد العزيز، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.



كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قرارًا بتكليف المهندس أحمد جابر، القيام بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اعتبارًا من 1/ 11/ 2025، ولحين العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأصدر المهندس شريف الشربيني، قرارًا بتكليف المهندس ممدوح أحمد رسلان، بالعمل مستشارًا فنيًا لوزير الإسكان – للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة.



وفى ذات اليوم عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وموقف عددٍ من مشروعات المرافق وتطوير العمل بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، على أهمية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بانتظام وتقديم خدمة متكاملة، مع العمل على تلبية الاحتياجات المستقبلية، بجانب أهمية التوسع في تركيب عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع في كل المدن الجديدة، واستكمال منظومة GIS لرفع شبكات المرافق وإعداد بيانات كاملة لكل المرافق المنفذة وتحقيقها بشكل فعال جدًا، وتقديم خدمة للمواطن والمستثمر بشكل أكثر تأثيرًا، وتوفير آلية أكثر فاعلية في سداد المتأخرات وتوفير منظومة إلكترونية لعدادات المياه للمدن الجديدة بشكل فعال ومؤثر تشمل سداد الفواتير والتعاقدات، مع توحيد آليات العمل والمتابعة على مستوى الوزارة، وتوفير آلية لدفع الفواتير من خلال التطبيقات الذكية على الهاتف المحمول، ودفع الفواتير المستحقة لعدادات المياه الميكانيكية من خلال تطبيقات الدفع (إنستاباى وفورى)، مع أهمية التفاعل مع الشكاوى من متلقي الخدمة والعمل على حل كل المشكلات المتعلقة بقطاع المرافق.



وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد التقى مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة.



وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي أهمية كبيرة للتعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، من خلال تعزيز فرص استغلالها في مختلف المجالات السكنية والخدمية والاستثمارية، كما تعمل الوزارة بالتوازي على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.



وفى يوم 25/ 10/ 2025 قام المهندس شريف الشربيني، بجولة تفقدية لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، استهلها بعقد اجتماع مع مسئولي الشركات العاملة بالمشروع، لمتابعة مختلف الأعمال بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.



وخلال اللقاء، اطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لعناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب الإنجاز بالمواقع، على مساحة (500) فدان، وذلك بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.



وعقب اجتماعه مع الشركات المنفذة، تفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط" يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان.

وفي بداية الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال التشطيبات لبوابات الدخول والخروج لمشروع حدائق تلال الفسطاط، والاعمال الجارية بالقطاع الثالث للمشروع، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقة في أسرع وقت.



ثم عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا بمقر جهاز مدينه العبور الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.



وتم خلال الاجتماع استعراض خطه تطوير الأحياء المختلفة وأعمال التطوير بالمدينة، حيث تم تطوير وصيانه الطرق والمحاور والميادين وتخطيط الشوارع والطرق وإقامة محطات انتظار سيارات ووضع اللافتات الإرشادية وتنفيذ أعمال الإنارة والزراعات بالطرق وكذلك الأعمال الجارية وتطهير مطابق الصرف.



كما تناول الاجتماع موقف إزالة التعديات والمخالفات والمخطط طرح عدد من الأراضي والفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة، كما تابع وزير الاسكان موقف تقنين الأراضي المضافة لمدينه العبور الجديدة، وفي هذا الإطار وجه الوزير بالانتهاء من الملفات المتبقية فيما يخص ملف تقنين الأوضاع وطرح كافة الأراضي الشاغرة للمستثمرين.



وعقب اجتماعه بمقر الجهاز، تفقد المهندس شريف الشربيني، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين والطرق والمحاور والإسكان الأخضر بمدينة العبور الجديدة، وذلك لمتابعة سير الأعمال الجارية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

وشملت الجولة تفقد مشروعات المرحلة السادسة (125 عمارة)،ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل وتحقق جودة حياة مستدامة للمواطنين، وتفقد وزير الإسكان الطرق والمحاور بمدينة العبور الجديدة، موجهاَ بحسن استغلال الفرص الاستثمارية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء.



كما تفقد وزير الإسكان مشروع الإسكان الأخضر في الحي 13 الذي يضم 180 عمارة، حيث تابع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية والداخلية لإحدى الوحدات، مشددًا على تطبيق معايير البناء الأخضر واستخدام التقنيات الحديثة لترشيد الطاقة والمياه دعمًا لجهود الدولة نحو التنمية المستدامة.

وخلال جولته بمدينة العبور الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال الطرق والمرافق بمنطقة الأمل (سابقًا) المضافة لمدينة العبور الجديدة، والجاري توفيق أوضاع المواطنين بها، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ واستعدادات تسليم المجاورات المستهدفة إلى المواطنين، يرافقه مسئولو الوزارة ورئيس جهاز العبور الجديدة.



وأكد وزير الإسكان خلال الجولة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها، بما يسهم في توسيع الرقعة العمرانية وزيادة المعروض من الأراضي المرفقة.



واختتم المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد سير العمل في الحى السكني الخامس (جاردن سيتي الجديدة) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والتشطيبات الجارية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة.



وحرص وزير الإسكان على متابعة التقدم في أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، حيث تابع الوزير خلال الجولة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والفيلات، والموقع العام المسطحات الخضراء والجزر الخاصة بالطرق وأعمال الزراعة، ومراجعة أعمال الواجهات والإضاءة للعمارات.

