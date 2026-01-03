السبت 03 يناير 2026
مياه الفيوم تجري مسحا بيئيا شاملا لمأخذ محطة طامية على النيل

مسح ليئي لمأخد محطة
مسح ليئي لمأخد محطة مياه طامية
 قال المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إن الشركة حريصة على إعداد واعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها في مياه الشرب الصالحة.

مسح مأخذ محطة مياه طامية

 وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  أن قطاع المعامل (إدارة سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي بالإدارة العامة للجودة)  تجري المسح البيئي لمصادر مياه الشرب بمأخذ محطة تنقية مياه طامية على نهر النيل بمنطقة جرزا بمركز العياط، ضمن إجراءات ضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب، والتأكد من عدم وجود مخاطر محتملة على المجرى المائي ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة إن وجدت.

 

 ولفت إلى أن المحطة تنتج  170  ألف متر مكعب يوميًا، لتغذية مركز طامية والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وبعض القرى بمركزي الفيوم وسنورس.

خريطة العينات

 من جانبها قالت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إن المسح البيئي شمل مأخذ مياه طامية لمسافة ٣ كيلو متر أعلى التيار و كيلو متر واحد أسفل التيار، وتم سحب العينات اللازمة، وإجراء جميع الاختبارات على العينات طبقًا للمواصفات المصرية الخاصة بالمياه الخام ووفقًا للقرارات المنظمة.

مياه الفيوم: إدراج محطتي النزلة والشواشنة ضمن توسعات مشروعات الصرف الصحي

مياه الفيوم: خطة لإعادة تأهيل وتطوير مراكز خدمة العملاء

 وأكدت أن نتائج العينات جاءت مطابقة للاشتراطات والمعايير القياسية، التي تضمن سلامة مياه الشرب.

