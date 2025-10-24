قطع مياه الشرب عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس، غدا

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن فرق الصيانة ستعمل غدا في صيانة خط 1000 مليمتر بالقرب من عزبة عاشور التابعة لمركز الفيوم، ما يستتبع قطع مياه الشرب عن المناطق التي تتغذى من الخط المذكور بداية من الساعة الواحدة ظهرا غدا السبت، لمدة أقصاها 12 ساعة، ثم يتم ضخ المياه إلي المناطق المتأثرة تباعا، فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب، غدا السبت، من مركز الفيوم قري ( زاوية المرادية ـ منشأة عبدالله. – بني صالح ـ الحريشي ـ الحميدية ) والعزب والنجوع التابعة لهم، ومن مركز سنورس تتأثر مدينة سنورس بالكامل، وجميع القري التابعة للمركز، ومنطقة أبو نعمة، والمنطقة السياحية علي الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والعيادات الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة، أن تخزن احتياجاتها من المياه طوال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة مياه الشرب بالفناطيس في حالة الاحتياج القصوي للمناطق المتضررة، من خلال رقم الطوارئ المختصر.

