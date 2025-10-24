الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع مياه الشرب عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس، غدا

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب بالفيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن فرق الصيانة ستعمل غدا في صيانة خط 1000 مليمتر بالقرب من عزبة عاشور التابعة لمركز الفيوم، ما يستتبع قطع مياه الشرب عن المناطق التي تتغذى من الخط المذكور بداية من الساعة الواحدة ظهرا غدا السبت، لمدة أقصاها 12 ساعة، ثم يتم ضخ المياه إلي المناطق المتأثرة تباعا، فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب، غدا السبت، من مركز الفيوم قري ( زاوية المرادية ـ منشأة عبدالله. – بني صالح ـ الحريشي ـ الحميدية ) والعزب والنجوع التابعة لهم، ومن مركز سنورس تتأثر مدينة سنورس بالكامل، وجميع القري التابعة للمركز، ومنطقة أبو نعمة، والمنطقة السياحية علي الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون.

مياه الفيوم تستقبل طلاب 3 مدارس للتوعية بترشيد الاستهلاك

محافظ الجيزة يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتسريع معدلات التنفيذ

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والعيادات الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة، أن تخزن احتياجاتها من المياه طوال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة مياه الشرب بالفناطيس في حالة الاحتياج القصوي للمناطق المتضررة، من خلال رقم الطوارئ المختصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الشرب والصرف الصحى المخابز والمستشفيات المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب ترشيد الاستهلاك قطع مياه الشرب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

الشركة طالبتهم بالدفع أو الفصل، مياه الفيوم تحقق مع 57 محصلا بسبب 15 مليون جنيه عجز بالتوريد

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

انقطاع مياه الشرب 9 ساعات عن عدد من قرى الفيوم غدا

انقطاع المياه عن 5 مناطق في العياط

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة

شاب يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في الفيوم

مياه الفيوم: الصرف الصحي مستمر في تطهير الشبكات وصيانة محطات الرفع
ads

الأكثر قراءة

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء مستجاب عند المصافحة بين المسلمين؟ الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية